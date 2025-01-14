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健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

提前接種疫苗、備好慢性藥 健康快樂過春節

2025/01/14 10:37

台中慈濟醫院藥學部藥師洪培原提醒民眾，外出時別忘記慢性藥隨身帶，以免不規則吃藥，造成身體負擔。（慈濟醫院提供）

台中慈濟醫院藥學部藥師洪培原提醒民眾，外出時別忘記慢性藥隨身帶，以免不規則吃藥，造成身體負擔。（慈濟醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕春節9天連假即將到來，拜年、走春、旅遊行程幾乎滿檔。台中慈濟醫院藥學部藥師洪培原提醒民眾，外出時別忘記慢性藥隨身帶，以免不規則吃藥，造成身體負擔。今（2025）年慢性處方箋領藥區間落在1月25日到2月2日的病友，可提早自1月15日起開始領藥。此外，春節期間仍有流感、新冠、麻疹等疫情，「接種疫苗也是自我保護，建議出遊前先施打疫苗，多一層保護，安心過春節」。

洪培原表示，「施打疫苗到產生抗體、發揮功效需要大約兩周，春節出遊前提早安排疫苗施打、提前領藥、按時服藥，才是春節保健的不二法門」。

洪培原說，流感、新冠與麻疹病毒的傳播都是藉口沫與空氣傳染，最容易在人群聚集時傳播，要打疫苗可在近日趕快安排。他提醒接種當季流行病毒的疫苗，可有效降低感染機率，但必須注意「麻疹」雖然有MMR疫苗可以注射，但孕婦不可以接種。

疫苗施打外，「備妥用藥」也很重要，洪培原指出，「旅遊前整理行李，也要記得慢性病用藥準備好」，健保署已公告慢性處方箋領藥區間在1月25日到2月2日的病友，可提前從1月15日起開始領藥，方便鄉親做好年節準備。

春節休假，但「吃藥」不能放假！洪培原提醒慢性病友要放心過節、開心旅遊，可以隨身帶藥品，以便按時吃藥，切勿擅自過量或減量使用，更不可以有「過年吃藥會犯忌諱」的想法而自行停藥，此外，春節外出、旅遊，還是要時時勤洗手、戴好口罩，做好萬全準備。

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