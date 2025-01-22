健康網》小心糖尿病引發眼病變 醫授4招防惡化

醫師表示，如果糖尿病已經影響眼睛，用眼應定時休息，若需要長時間用眼，可以使用人工淚液舒緩乾澀感，防止眼疾再惡化；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕​糖尿病不只會導致肥胖、影響身體，長期下來也可能也可能讓眼睛產生病變。羅眼科睛采眼科總院長羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文表示，當糖尿病已經讓眼睛出問題，有4招可以防止眼疾惡化，包含：定期進行眼科檢查、平時穩定控制血糖、控制血壓與血脂、並避免眼睛過度疲勞。

●定期進行眼科檢查：定期檢查最為重要！早期發現並處理問題可以延緩疾病的進展，降低視力喪失的風險。建議每年至少進行一次眼科檢查，包括視力眼壓、視網膜檢查和裂隙燈檢查等。若有出現眼睛症狀，像是視力模糊、飛蚊症、視野缺損，請務必立即就醫處理，不要延誤治療的時間。

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●穩定控制血糖：控制血糖除了可以延緩糖尿病的進展，也可以延緩相關眼疾的進展。當血糖過高時，會加重視網膜血管的損傷，加速病情惡化。當然最重要的，就是遵守醫師的建議，按時使用降血糖藥物或胰島素。另外像是定期監測血糖，以及控制飲食，都很重要。

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控制血糖除了可以延緩糖尿病的進展，也可以延緩相關眼疾的進展；示意圖。（圖取自shutterstock）

●控制血壓與血脂：高血壓和高血脂可能會造成眼部微血管的損傷，因此患者需同時管理這兩個指標，維持全身血管的健康。像是血壓目標應控制在130/80mmHg以下，必要時服用降壓藥物。也要記得攝取健康脂肪（如橄欖油、堅果中的不飽和脂肪），少吃飽和脂肪和反式脂肪。定期檢查血脂，若總膽固醇或低密度脂蛋白（LDL）過高，請務必尋求醫師的幫助。

●避免眼睛過度疲勞：適用於所有人，但眼睛已受損的患者更需避免過度使用眼睛，以減少進一步的傷害。像是要避免長時間使用電子設備，保持每30分鐘休息1次的習慣；外出應戴帽子或太陽眼鏡遮陽防曬；也要確保良好的閱讀環境，避免在昏暗光線下用眼；在需要長時間用眼的情況，可以使用人工淚液舒緩乾澀感。

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