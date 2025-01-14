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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

兒科醫師勇救1600公克早產兒 斜槓健身舉180公斤槓鈴

2025/01/14 10:57

台中市光田醫院兒科醫師謝曜吉，熱愛運動與重訓。（記者張軒哲攝）

台中市光田醫院兒科醫師謝曜吉，熱愛運動與重訓。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市光田醫院兒科醫師謝曜吉，專業受到新生兒家長的肯定，雖然外表斯文不高大，而私下的他卻熱愛運動與重訓，還能舉起180kg重的槓鈴，健身有成。謝曜吉表示，急重症新生兒外接的醫療工作壓力非常大，因此他選擇用運動與重訓來鍛練身心，抒發壓力，有健康的身心，才能好好守護這些極需照顧的小寶貝們。

光田醫院向上院區開幕後，將著重婦幼相關醫療，從去（2024）年12月起增設新生兒急重症外接轉診服務，包含新生兒救護車與早產兒外接服務，24小時全年無休，免費服務海線診所、民眾。而負責該項醫療的謝曜吉表示，有些產婦因個人因素考量，會選擇在地區醫院或婦產診所待產。

剛出生的新生兒，尤其是早產兒，狀況較不穩定，心肺功能也會比較差，此時就會需要急重症的醫療介入，因此必需轉診至區域級以上的醫院。像上個月搬遷至向上院區時，就有一名新生兒不到1600公克，這樣的早產兒，在外接時就需要配備嬰兒保溫箱、呼吸器、監視器等專業配備，才能即使處理寶寶們的突發狀況，所以會需要專業急重症新生兒醫療團隊來接送，比民眾自行接送更為安全。

由於產婦的生產時間不固定，因此新生兒的重症外接轉診服務，就得24小時待命，還要隨CALL隨到，將在診所裡虛弱的寶寶們接送至醫院進行照顧與治療，因此急重症新生兒的主治醫師，可說是寶寶們「即刻救援」的天使，守護著他們健康成長。

雖然需要24小時全天待命，但謝曜吉仍會趁著空檔運動跑馬拉松，進行重訓，他表示健身是希望有強壯的身體，再加上面對急症，重症的寶寶，壓力往往很大，需要有一個抒發壓力的管道，而跑步、健身就是最好的方式。

院內醫護同仁讚他既可一手拿槓鈴，也能一手拎起寶寶的保溫箱，是婦兒科中強大又溫柔的新生兒守護天使。

台中市光田醫院兒科醫師謝曜吉，熱愛運動與重訓。（記者張軒哲攝）

台中市光田醫院兒科醫師謝曜吉，熱愛運動與重訓。（記者張軒哲攝）

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