醫療直升機單日後送3起重症 組員空中吃3餐

凌天航空單日三後送，三餐都在空中解決。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕寒流來襲氣溫驟降，引發多起急重症案例，澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，自13日上午8時起連續接獲3起重症醫療後送任務，人命優先考量，機組人員一日3餐皆在空中飛行，晚間任務落地後，高雄醫護人員紛紛表示要為機組人員提供夜點，但凌天航空機組人員基於返回駐地待命優先，婉拒各界人士的善心，在小港機場落地整備完畢後，立即申請返航澎湖駐地進行醫療後送待命。

13日單日3件醫療後送任務分別為，第1件上午8時一名78歲男性因呼吸喘由家屬陪同前往三總澎湖分院就醫，經院方檢查發現有心包膜積液、肋膜積液、疑似腫瘤等問題，立即申請直升機緊急醫療後送；第2件在下午2時許三總澎湖分院轉送高雄長庚醫院，一名2歲男童因持續2日發燒症狀，家長至診所就醫，發生持續抽搐症狀，立即到三總澎湖分院抽血檢查，兒科醫師診斷為腦膜腦炎，再次啟動緊急醫療後送。

請繼續往下閱讀...

第3件則在晚間8時七美衛生所轉送高雄榮總，一名年約93歲長者，因呼吸喘由家屬陪同至衛生所就醫。經衛生所初步診斷有心臟衰竭、肺水腫等病症，且在後送過程中，由衛生所事先準備急救藥物，再將藥物裝設在凌天航空機上的航空用定量空針幫浦上，在後送途中持續對患者給藥。

凌天航空直升機轉診服務中心主任陳萬昇表示，基於病患安全，採取全系統的病患接駁流程，所以會投入更多的時間跟精力，往往任務過程都會跨越用餐時段，但第一線同仁仍以人命優先，順利完成每件醫療後送任務。

雖然三餐都在空中解決，但隨機人員仍全天待命。（凌天航空提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法