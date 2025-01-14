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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

30歲女罹患紅斑性狼瘡引發腎炎蛋白尿 中醫治療恢復

2025/01/14 10:09

女子發生小便有泡泡，臉與小腿浮腫，到醫院檢查才知腎臟嚴重發炎引發蛋白尿；過去治療效果不彰，轉向中醫求助。（圖取自shutterstock）

女子發生小便有泡泡，臉與小腿浮腫，到醫院檢查才知腎臟嚴重發炎引發蛋白尿；過去治療效果不彰，轉向中醫求助。（圖取自shutterstock）

〔記者歐素美／台中報導〕30歲方姓女子患有紅斑性狼瘡，小便出現泡泡，臉與小腿浮腫，到醫院檢查才知腎臟嚴重發炎引發蛋白尿，但治療一直未改善，改求治中醫，腎炎蛋白尿指數已完全恢復正常。

中師林襄穎表示，方女經西醫檢查發現24小時蛋白尿高達5000毫克以上（正常值應低於150毫克），隨機蛋白尿也高達137.7毫克（正常值應低於14毫克），顯示腎臟嚴重發炎，引發蛋白尿，因經西醫脈衝及化療未見改善，只好求助中醫。

經林襄穎診斷，方女為「內熱火盛，腎陰不足」的中醫體質，因此採用知母、石膏、甘草、女貞子、旱蓮草、忍冬藤、山藥、黃柏等中藥，「清熱降火，滋養腎陰」，治療6個月，隨機蛋白尿明顯下降；治療10個月，24小時蛋白尿只剩400毫克；治療12個月，24小時蛋白尿剩下80毫克已經完全恢復正常，不僅小便不再出現泡泡，臉與小腿也消腫！目前並持續服用中藥，以鞏固療效。

林襄穎指出，紅斑性狼瘡在中醫屬火熱旺盛疾病，多數病患會呈現陰虛體質，若火熱影響腎臟，會導致腎陰不足、腎臟受損，因腎臟無法收攝精微，故蛋白流失而呈現蛋白尿，長此以往身體愈虛弱，少數病患甚至導致腎功能衰退而必須洗腎！所以，紅斑性狼瘡一旦發現蛋白尿最好儘早針對腎臟治療，中醫便是一項很好選擇。

中藥效果雖然略慢，但林襄穎強調，只要持之以恆服用2至3個月便會看出效果，尤其使用西藥但效果不彰患者更適合服用中藥。而且中藥可與西藥並行不會衝突，只要服藥時間隔開便可，中藥是天然草本植物且經由ＧＭＰ認可，可以安心服用。

天寶中醫診所院長林襄穎醫師表示，中藥效果略慢，但持之以恆服用2至3個月便會看出效果。（記者歐素美攝）

天寶中醫診所院長林襄穎醫師表示，中藥效果略慢，但持之以恆服用2至3個月便會看出效果。（記者歐素美攝）

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