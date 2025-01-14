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南投春節慢箋用藥 1/15起開放提前領

2025/01/14 09:56

春節連假到來，為避免服藥中斷，春節將屆，南投縣衛生局提醒持慢性病處方箋民眾，可提前至藥局領藥。（南投縣衛生局提供）

春節連假到來，為避免服藥中斷，春節將屆，南投縣衛生局提醒持慢性病處方箋民眾，可提前至藥局領藥。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕農曆春節即將到來，南投縣政府衛生局提醒持有慢性處方箋的民眾，若慢箋藥用完時間落在春節期間1月25日至2月1日者，可自明（15）日起開始回診請醫師處方給藥，或至健保特約藥局領取下個月用藥，避免用藥中斷。

南投縣衛生局表示，今年農曆春節假期長達9天，多數醫療院所減少或停止門診、藥品調劑服務，為避免使用慢性病連續處方箋的民眾用藥中斷，民眾應注意各醫院或健保特約藥局春節休假時間，並提前回診，備妥春節期間用藥，也請有慢性病民眾，年假期間因天氣仍寒冷，仍應定期量測血糖、血壓，並做紀錄，且記得按時服藥。

此外，民眾若忘記服藥，若想起未服藥的時間還未超過兩次服藥的中點，則盡快補服；若已超過兩次服藥的中點，則不須補服，跳過一次用藥，切勿於下次服藥時補服2倍劑量，例如原本應於上午8時及晚上8時服藥，若在下午2時前想起來則可以補服，但若已超過下午2點才想起來，則不須補服，等到晚上8點再照原本的劑量服用即可。

南投縣衛生局表示，近幾年來衛生局與南投縣藥師公會共同推動「多元藥事服務計畫」，民眾除可持慢性病處方箋就近至住家附近藥局領藥，也針對獨居長者及偏鄉民眾提供送藥到府等服務，歡迎民眾多加利用。

今年農曆春節假期長達9天，南投衛生局提醒持有慢性處方箋的民眾，自15日起可開始回診或領藥。（南投縣衛生局提供）

今年農曆春節假期長達9天，南投衛生局提醒持有慢性處方箋的民眾，自15日起可開始回診或領藥。（南投縣衛生局提供）

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