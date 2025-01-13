每月一日健康蔬食日 童醫減碳環保愛地球

童綜合醫院左起副院長蔡青劭、李博仁、研發創新中心院長歐宴泉、總院長童敏哲、副院長許弘毅、吳肇鑫、顏振榮進行宣誓並簽署，鼓勵院內同仁都能共同響應蔬食活動。（童綜合醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院今年開始推行「每月一日健康蔬食日愛地球」活動，呼籲減少肉食，多以蔬果攝取來建立健康生活型態，並提倡環保，推廣用餐時自備環保餐具，減少一次性餐具使用，鼓勵全院同仁動起來，一起進行蔬食減碳、低碳飲食與環保愛地球的健康新生活運動。

童綜合醫院在今天舉行「每月一日健康蔬食日愛地球」宣誓活動，訂定每個月第2週的星期一為童綜合醫院＜健康蔬食日＞。童綜合醫院總院長童敏哲、研發創新中心院長歐宴泉、副院長許弘毅、李博仁、吳肇鑫、蔡青劭與顏振榮進行宣誓並簽署，鼓勵院內同仁都能共同響應，並提供獎勵機制，只要每個月都有參與同仁就有機會參加抽獎，每3個月將抽出50名同仁獲得100超商商品卡。

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童綜合醫院同仁響應「每月一日健康蔬食日愛地球」活動。（童醫院提供）

童綜合醫院營養治療科營養師林仁翔並於現場進行衛教，說明蔬食非素食，蔬食是指以環保愛地球、健康養生、少吃動物性來源食物為主要概念，是可以食用奶蛋與五辛（蔥、蒜、韭、蕎及興渠）；另外長期吃蔬食的人，可以獲得較豐富的膳食纖維、葉酸、抗氧化劑，以及鎂、鉀等營養，也較不會攝取到存在於動物性食物中的飽和脂肪。

他表示，吃蔬食有助於降低罹患慢性病（心血管疾病、糖尿病及肥胖症等）風險，也可以改善便秘發生和維持腸道健康；另調查文獻也提到，不含動物性食物的飲食（蔬食）有助減少癌症與子宮肌瘤的發生率。

童敏哲表示，童綜合醫院不僅守護民眾健康不遺餘力，也關心地球的健康，2025年開始童醫院減碳護健康、愛地球，每月一日進行健康蔬食，將以健康的蔬食為主，選擇新鮮、天然在地的食材；選擇植物性飲食，減少肉類和動物性產品的碳排放；用餐時也將自備環保餐具，在每月的第2週星期一都會吃健康蔬食，一起為自己健康與地球的未來努力。

童綜合醫院推行「每月一日健康蔬食日愛地球」活動，醫院同仁一起進行宣誓。（童醫院提供）

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