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健康網》藥品仿單看到「紅、黑框警示」？ 藥師揭密

2025/01/13 19:46

健康網》藥品仿單看到「紅、黑框警示」？ 藥師揭密

藥師提醒，下次領藥時，不妨多看一眼藥品仿單，如果發現黑框警示（仿單也會用紅色框起來），可以詢問藥師或醫師；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾在藥品仿單上看過黑色、紅色粗框標示？藥師洪正憲表示，這是美國食品和藥物管理局（FDA）訂定「黑框警示」（Black Box Warning），代表該藥品可能存在嚴重風險！不過他強調，黑框警示並非禁用，只是需要醫師和患者充分溝通，共同權衡用藥風險與效益。提醒民眾，若看到黑框警示，可以詢問醫師或藥師進一步了解。

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，FDA將黑框警示視為最高級別的藥品安全警告，目的是提醒醫師和患者注意潛在的嚴重副作用，幫助大家在用藥前做更全面的考量。許多藥物都有黑框警示，例如：

抗抑鬱藥：年輕患者服用可能增加自殺風險。

鴉片類止痛藥：成癮、過量及戒斷症狀風險高。

類升糖素胜肽-1（GLP-1）：需要特別留意甲狀腺癌的潛在風險。

領藥前記得多看一眼

洪正憲表示，值得注意的是這些警示並非代表有足夠的證據來證明其因果關係。這些藥物在許多情況下依然能發揮重要作用，只是需要醫師和患者充分溝通，共同權衡風險與效益，安全使用。

他提醒，用藥安全從細節做起，下次領藥時，不妨多看一眼藥品仿單，如果發現黑框警示（仿單也會用紅色框起來），可以詢問藥師或醫師，了解更多。

藥師分享黑框警示案例。（圖擷取自洪正憲臉書）

藥師分享黑框警示案例。（圖擷取自洪正憲臉書）

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