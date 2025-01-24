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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》掃地「1姿勢」當心手痛！ 醫曝正確施力點

2025/01/24 19:44

醫師表示，掃、拖地時，要先選用長柄掃把，讓施力點靠近身體核心，運用槓桿原理來省力；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，掃、拖地時，要先選用長柄掃把，讓施力點靠近身體核心，運用槓桿原理來省力；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年關將近，大家紛紛開始一年一度的大掃除了！河堤復健科診所院長李炎諭分享，很多患者因掃地掃到手痛前來就診，而有些人是因為施力點不對的緣故，像「單手握掃把」就很容易讓手部過度使力，正確方式應該要先選用長柄掃把，讓施力點靠近身體核心，並運用槓桿原理來省力。

李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文指出，看診時經常遇到患者自述用掃把、拖把打掃後手會痛，甚至有人用吸塵器也會不適。他說明，掃地時不要單手握掃把，這樣容易讓手肘、手腕與手指過度用力；應該要選用長柄掃把，並運用槓桿原理來省力，降低手痛機率。

醫師分享掃地時的正確姿勢。（圖取自李炎諭臉書）

醫師分享掃地時的正確姿勢。（圖取自李炎諭臉書）

掃地防手痛4方法

穿護肘（腕）

借助外力：使用掃地機器人、黏拖把、吸塵器等。

注意施力點：腳步多移動，靠近身體核心發力，以減少肩膀、手肘、手腕的負擔。

伸展：做完家事可伸展手腕減少痠痛，伸展時有緊繃感後停住30秒，持續做3次。

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