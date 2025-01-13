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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

彰基最輕病例！ 僅約2千公克女嬰完成疝氣手術

2025/01/13 13:54

「疝氣」是鼠蹊部有缺損，通常是腸子會穿過缺損突出於鼠蹊區域，用力、咳嗽或站立時更明顯。（彰基提供）

「疝氣」是鼠蹊部有缺損，通常是腸子會穿過缺損突出於鼠蹊區域，用力、咳嗽或站立時更明顯。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名早產雙胞胎女嬰，出生時體重僅590多公克，住院期間出現兒童腹股溝疝氣，彰化基督教兒童醫院採取「腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術」，在女嬰出院前完成手術，出院時體重已是2085公克，是兒童腹股溝疝氣病患案例中，體重最小的1位，不僅傷口小，術後恢復也很好。

彰基兒醫副院長錢大維表示，「疝氣」就是鼠蹊部有個缺損，腹內的器官通常是腸子，會穿過這個缺損，突出於鼠蹊區域，尤其在用力、咳嗽或站立時更明顯，甚至導致腸子跑進去後就緊緊地卡在裡面，發生缺血性壞死。「疝氣」修補手術是兒童最常見的外科手術。傳統鼠蹊疝氣手術通常需要較大的切口，術後可能會留下明顯疤痕，且復原過程較為漫長，隨著微創手術導入有效改善。

「疝氣」經修補後，腸子就不會跑進去卡在裡面，不會發生所謂缺血性的壞死，醫師建議及早手術。（彰基提供）

「疝氣」經修補後，腸子就不會跑進去卡在裡面，不會發生所謂缺血性的壞死，醫師建議及早手術。（彰基提供）

女嬰母親說，女兒出院前體重近2000公克，有發現到「疝氣」，醫師與夫妻倆討論後決定進行微創手術，手術非常的安全、傷口小、恢復的好，回診也沒問題。

彰基兒醫兒童外科主任傅玉瑋進一步表示，腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術的好處主要是可以同時檢查對側，再加上女嬰也同時有「肚臍疝氣」，就剛好利用該孔洞至腹腔中，進行「疝氣」修補，同時解決掉腹股溝疝氣及肚臍疝氣問題，手術時間20分鐘，術後傷口只有0.5公分，恢復的很好。

腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術可同時檢查對側，女嬰有「肚臍疝氣」，剛好利用此孔洞進入腹腔修補。（彰基提供）

腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術可同時檢查對側，女嬰有「肚臍疝氣」，剛好利用此孔洞進入腹腔修補。（彰基提供）

彰基兒醫兒童外科主治醫師許耀仁表示，腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術有3個好處，一是傷口的美觀，二是處理一側的「疝氣」可同時檢查另外一側，三是可以減少對睪丸的傷害。

錢大維副院長表示，「腹股溝疝氣」是兒童最常見的外科問題，「疝氣」的修補手術也是最常見外科手術。（彰基提供）

錢大維副院長表示，「腹股溝疝氣」是兒童最常見的外科問題，「疝氣」的修補手術也是最常見外科手術。（彰基提供）

傅玉瑋主任表示，彰基兒醫採取腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術，在女嬰準備要出院之前完成手術。（彰基提供）

傅玉瑋主任表示，彰基兒醫採取腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術，在女嬰準備要出院之前完成手術。（彰基提供）

許耀仁醫師表示，腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術有傷口美觀、檢查另外一側及減少睪丸傷害等3個好處。（彰基提供）

許耀仁醫師表示，腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術有傷口美觀、檢查另外一側及減少睪丸傷害等3個好處。（彰基提供）

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