健康網》一點聲音就覺吵恐聽覺過敏！ 醫曝3場景使人抓狂

醫師表示，生活中有3個場景特別容易引起聽覺過敏的人不適，像是社交場所裡、交通工具上、家庭生活中；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否對聲音很敏感？一點點小聲響就覺得吵，甚至感到不適？耳鼻喉科醫師柯仁弘於臉書專頁「鬍子醫生診間生活」發文分享，這種情況即是聽覺過敏（Hyperacusis）的反應。而生活中有3個場景特別容易引起不適，像是充滿社交生活的咖啡廳、吵雜的交通工具上，甚至連家庭生活中伴侶的呼吸聲都可能是引起健康壓力的因素。

柯仁弘表示，耳朵是心靈的窗戶，但有些人的耳朵可能太「認真」了，一點點聲音就被放大到世界末日的程度，這種情況就叫做聽覺過敏。簡單來說，就是耳朵像超高靈敏度的麥克風，什麼聲音都覺得特別大、特別刺耳，甚至讓人渾身不舒服。

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他舉例，像是普通人覺得還好的聲音，對有聽覺過敏的人來說簡直像是恐怖片，比如關門聲、打字聲、或是有人吃東西的咀嚼聲。

3場景易誘發健康壓力

●社交場所：朋友們在咖啡廳聊天，但背景音樂讓人坐立不安；公司開會時，同事的筆敲桌聲響讓人想尖叫。

●交通工具：地鐵的金屬摩擦聲、摩托車的引擎聲，甚至是公車開門的「嗶嗶」聲，都宛如煉獄，讓人不想出門。

●家庭生活：孩子的笑聲、廚房的鍋碗瓢盆聲，甚至伴侶的呼吸聲，都可能引爆情緒炸彈。

醫師指出，聽覺過敏的人有時連伴侶的呼吸聲，都可能會受不了；圖為情境照。（圖取自freepik）

3方法與耳朵和平共處

●降低噪音環境：在家用窗簾、地毯吸音，外出時戴上耳塞或降噪耳機，記得不要完全隔絕聲音，避免耳朵更敏感。

●學會放鬆：焦慮和壓力可能加重聽覺過敏。試試冥想、深呼吸或瑜伽，讓神經系統乖乖冷靜下來。

●尋求專業協助：如果影響生活太多，建議找耳鼻喉科醫師或聽力師幫忙。他們可能會建議聲音治療，逐漸讓耳朵習慣日常聲音。

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