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臺北大學贈千本「學老誌」 助竹縣長者學習老化

2025/01/13 12:06

國立臺北大學高齡與社區研究中心贈送新竹縣政府1000本「學老誌」最新期刊，縣府將分送至各社區照顧關懷據點，幫助中高齡者學習面對老化。（新竹縣政府提供）

國立臺北大學高齡與社區研究中心贈送新竹縣政府1000本「學老誌」最新期刊，縣府將分送至各社區照顧關懷據點，幫助中高齡者學習面對老化。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立臺北大學高齡與社區研究中心贈送新竹縣政府1000本「學老誌」最新期刊，縣府將分送至各社區照顧關懷據點，幫助中高齡者學習面對老化，民眾也可透過LINE免費閱讀學老誌電子版

新竹縣長楊文科表示，老化是需要好好學習的課題。國立臺北大學高齡與社區研究中心去年6月至11月間與縣府合作辦理6場不老長健系列講座，獲得311名參與的長者們熱烈迴響。而「學老誌」可幫助縣內中高齡者主動了解老化議題，成為有準備的學習者，而不是被動的面對老化。

國立臺北大學高齡與社區研究中心表示，「學老誌」內容豐富實用，針對生活、健康、運動、保障、文史、人物及科技等七大面向，提供中高齡者全方位的老化新知。每期更會專訪1名成功樂齡的代表人物，分享寶貴經驗，讓長者從中獲得啟發。

縣府社會處表示，現代的老化觀念已經改變，不只關注身體健康，更重視如何讓長者活得快樂充實。透過這本實用刊物和專業團隊的帶領，期待竹縣的長者們能在社區中持續學習、成長，擁有豐富精彩的樂齡生活。

國立臺北大學高齡與社區研究中心贈送新竹縣政府1000本「學老誌」最新期刊，縣府將分送至各社區照顧關懷據點，幫助中高齡者學習面對老化。（新竹縣政府提供）

國立臺北大學高齡與社區研究中心贈送新竹縣政府1000本「學老誌」最新期刊，縣府將分送至各社區照顧關懷據點，幫助中高齡者學習面對老化。（新竹縣政府提供）

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