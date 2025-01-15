健康網》吃橘子別把「它」丟掉！ 中醫：降血脂助排便

王大元指出，橘瓣外的白絡纖維稱為橘絡，能化痰通便、順氣活絡；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新春時節很多人的家裡會擺放橘子盤，代表新的一年「吉」祥如意，其實橘子一身都是寶，橘絡、橘核和橘皮都有功效喔！中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文表示，橘絡能降血脂、保護心血管、幫助排便；橘子籽炮製過後具有理氣散結、行氣破滯的功能；橘皮製成陳皮則有燥濕化痰的作用。

果肉易誘發咳嗽

「為什麼長輩常會說橘子果肉太冷，咳嗽時不能吃橘子？」王大元說，這是因為檸檬酸在作祟，容易刺激呼吸道，而誘發咳嗽。他建議，經常咳嗽者吃點平性水果，像是蘋果、芭樂、香蕉或木瓜等；但若真的想吃橘子，可以加鹽烘烤一下，因為檸檬酸加熱後會被分解，刺激性也會跟著減低。

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王大元提到，新鮮的橘皮經過晾乾、炮製，就是俗稱的陳皮。其有理氣健脾，燥濕化痰的作用，常用於寒濕的脾胃氣滯及咳嗽；示意圖。（圖取自photoAC）

橘絡好處多

王大元指出，橘瓣外的白絡纖維稱為橘絡，能化痰通便、順氣活絡；其含有橙皮苷，能抗氧化、降低血脂、控制血壓和保護心血管；且富含膳食纖維，可幫助排便、增加飽足感。

橘核疏通體內之氣

王大元表示，中醫認為橘核（也就是橘子籽）炮製過後具有理氣散結、行氣破滯的功能，常用於改善老人疝氣、睪丸腫脹、陰囊腫脹、乳房纖維囊腫，和乳腺炎等疾病。

陳皮健脾化痰

王大元提到，新鮮的橘皮經過晾乾、炮製，就是俗稱的陳皮。陳皮辛、苦、性溫、歸脾肺經，有理氣健脾，燥濕化痰的作用，常用於寒濕的脾胃氣滯及咳嗽。

他說，新鮮無農藥的橘皮也可以切成細絲，加入茶葉，或直接用白開水沖泡，會出現淡淡的橘子清香，有提神醒腦、健脾開胃、緩解咳嗽的功效。

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