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企業捐贈專業聽力設備 助澎縣政府設聽力評估室

2025/01/13 11:27

澎湖聽力評估室成立，可造福更多聽力受損民眾。（記者劉禹慶攝）

澎湖聽力評估室成立，可造福更多聽力受損民眾。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因僻處離島，與海搏浪的生涯，導致多人有聽力受損的問題。元勛國際股份有限公司董事長吳志賢自2009年推動「天籟列車」至今，因看見澎湖縣的在地需求，由旗下元健大和直販事業股份有限公司董事長吳少暉捐贈價值200多萬元的雙層聽力櫃及專業聽力設備予澎湖縣政府，協助設置專業聽力評估室造福澎湖民眾！

澎湖縣政府1月13日在澎湖縣身心障礙福利服務中心4樓聽力評估室舉辦捐贈暨揭牌儀式，由縣長陳光復代表澎湖縣政府接受捐贈，並頒發感謝狀，社會處長周柏雅、縣議員蘇陳綉色及多位受惠民眾，都到場觀禮。

陳光復表示，澎湖一直以來就非常積極落實身心障礙者權利公約-公平參與、機會平等及權益保障3大理念。澎湖縣目前的聽損朋友有846位，去年申請助聽器補助共有115人，以往這些民眾都要到署立澎湖醫院或三軍總醫院掛號候診檢查，現在輔具資源中心就可以直接協助提供助聽器聽力檢測服務，節省民眾排隊掛號不便。

澎湖縣政府社會處表示，今日設置的「聽力評估室」，將委託澎湖縣輔具資源中心辦理，未來將針對欲申請助聽器補助之身心障礙者，安排專業評估人員進行免費聽力評估，如果有助聽器補助需求之民眾，歡迎洽詢本縣輔具資源中心06-9262740。

元健大和直販事業股份有限公司董事長吳少暉（左），捐贈專業聽力評估室給澎湖縣政府。（記者劉禹慶攝）

元健大和直販事業股份有限公司董事長吳少暉（左），捐贈專業聽力評估室給澎湖縣政府。（記者劉禹慶攝）

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