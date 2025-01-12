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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》擔心草莓有農藥？ 營養師教清洗3步驟「莓」煩惱

2025/01/12 20:01

營養師表示，草莓農藥含量較高，務必清洗乾淨再食用；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，草莓農藥含量較高，務必清洗乾淨再食用；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在冬季想大啖酸酸甜甜的草莓，但是又擔心農藥，該如何清洗，健康「莓」煩惱呢？營養師高敏敏建議，先浸泡3-5分鐘，使農藥溶解，接著再以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥，要吃時再切除草莓蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭跑進果肉。

草莓富含營養！高敏敏於臉書發文分享，草莓富含維生素C、葉酸、鉀、花青素、韖花酸及阿魏酸等，可增加保護力、幫助胎兒發育、助腸胃蠕動、調整血壓／血脂，還能養顏美容、維持腦部運作，都是對健康大有益處的營養素。

高敏敏提醒，雖草莓好處多，但因草莓表皮蛋白質易引起過敏，提醒易過敏的朋友須避開過敏原，也要提醒愛吃草莓的人，因其屬農藥含量較高的水果，務必將草莓清洗乾淨，洗淨後直接吃就超美味，建議煉乳和巧克力醬少加點，更健康。

步驟1：先浸泡3-5分鐘，使農藥溶解。

步驟2：再以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥。

步驟3：要吃時再切除草莓蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭跑進果肉。

步驟4：草莓碰過水很容易爛，建議洗好的草莓需立即食用完畢。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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