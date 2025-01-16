健康網》乳製品生長因子比一比！ 營養師：「它」完全沒有

營養師表示，牛奶中的IGF-1，有助於生長；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鮮乳助長高眾所皆知，但其保存不易，讓家長傷透腦筋。那麼若將鮮乳替換成奶粉、優酪乳、保久乳時，是否有相同效果呢？柏飛營養諮詢中心院長蘇妍臣綜合多項研究指出，牛奶中的類胰島素樣生長因子-1（IGF-1），有助於孩子生長，但最怕長時間高溫，因此在乳製品中，受到製作方法影響，IGF-1濃度高到低，依序為鮮乳、奶粉、優酪乳、保久乳，其中保久乳甚至不含IGF-1。

何謂IGF-1？蘇妍臣曾說明，其是影響兒童身高的關鍵激素，為嬰兒期和兒童期快速生長的重要因子之一。1項研究以2.5歲的幼兒為主，調查飲食類別是否會造成生長上的差異。結果發現，當孩子食物中的蛋白質組成，以動物性蛋白（家禽類、魚及海鮮類、蛋）、牛奶為主，對兒童無論是IGF-1濃度，或是身高的影響，都是有利的。而影響IGF-1高低是加溫持續時間，而不是短暫的高溫。

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喝鮮乳、奶粉、優酪乳、保久乳是否能有達到同樣效果？蘇妍臣指出，首先，我國多數鮮乳採超高溫瞬間殺菌法，將生乳加熱至125-135℃，持續2至3秒，全程冷藏保存，研究發現，生乳短時間加熱至一定溫度時，IGF-1濃度是比生乳高的，而鮮乳恰巧屬該溫度區間，因此一般喝的鮮乳比起未滅菌生乳，所含之IGF1更高。

至於其他三者之效果；蘇妍臣則另外在臉書專頁「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發文引述另1項研究發現，IGF-1含量由高至低依序為：奶粉、優酪乳、保久乳。首先奶粉是用均質機在55°C下高壓均質，再用130°C持續2秒滅菌，接著以73°C、71°C、60°C和55°C進行4道濃縮，再將空氣維持在85度進行噴霧乾燥，因此未經高溫、長時間加熱的全脂奶粉，保留較多IGF-1，但仍略遜於生乳。

營養師表示，在乳製品中，奶粉僅次於鮮乳，IGF-1含量位居第2高；示意圖。（圖取自photoAC）

蘇妍臣進一步分析，優酪乳中的益生菌會把IGF-1吃掉，轉換成氮源當成食物，導致IGF-1的含量降低。只是依菌種不同，益生菌吃掉IGF-1多少會有所不同。至於保久乳採「二段滅菌法」，除了第1段採超高溫滅菌外，第2段再以攝氏120度12-15分鐘加熱再度處理後成無菌狀態，因此保久乳在經過長時間高溫加熱後，IGF-1也都消失了。

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