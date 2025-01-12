部分地區低溫下探10度！ 彰化衛生局授保暖招不感冒

彰化縣今天白天出大太陽，日照光芒讓人感到溫暖，但冷風不斷，4、5層樓高的椰子被風吹得作響，入夜後氣溫持續下探恐到10度以下。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕中央氣象署發佈全台低溫特報，這波強烈大陸冷氣團帶來的氣溫驟降，預計將持續至明（13）日清晨，彰化縣被列入「寒冷」黃色燈號區域，氣溫可能低於10度，民眾需特別注意身體保暖。

彰化縣衛生局提醒，寒冷天氣中，手腳保暖至關重要，建議民眾穿著防滑襪、高領衣物，並搭配圍巾和手套，減少體溫散失，避免因寒冷引發健康問題，特別是對於高齡者及慢性病患者，更需注重保暖及按時服藥，並避免寒冷刺激，以免誘發併發症。

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衛生局長葉彥伯表示，人處在低溫環境中，會導致手腳周邊血管收縮，減少血液流動和氧氣輸送，進而引起體內血壓升高，增加心血管系統的負擔，特別容易影響血壓不穩定的慢性疾病患者，可能誘發併發症，低溫會增加血壓和心臟負擔，應避免過度劇烈運動，更不要太過早起就出門運動。

如何做好保暖？衛生局建議，衣服穿著建議以洋蔥式穿法，穿多層衣物，方便調整體溫，內層選擇保暖排汗材質，中層加厚保暖，外層防風防水，特別是頭部、頸部、手部和腳部的保暖非常重要，戴帽子、手套、圍圍巾及穿厚襪子都能有效禦寒。

寒流發威，天氣冷到讓人直打哆嗦，衛生局建議民眾，待在室內也要注意頭、頸、手、腳部位的保暖，可戴帽子、手套，圍圍巾，穿厚襪子來禦寒保健。（記者張聰秋攝）

天氣冷到讓人不想出門，待在家裡的時間變多，衛生局提醒，室內取暖也要注意，使用暖氣或電暖器將室內溫度維持在20°C左右，但要注意通風以避免一氧化碳中毒，也可使用毛毯、暖暖包或電熱毯來增加保暖效果，前提要注意用火用電安全。

飲食上，衛生局建議，不妨適量喝薑茶、熱湯或溫開水暖身，但不能狂喝，喝過頭導致咖啡因刺激過量，出現心悸、胸悶等症狀就不好了，適量吃一些含油脂的食物，如堅果，補充能量以對抗低溫。

民眾萬一被低溫來襲冷到受不了，身體感覺到持續寒冷、發抖或四肢麻木，這可能就是低溫症的徵兆，這時候應馬上就醫治療，絕對不能拖。

彰化縣衛生局提醒民眾，務必做好手腳保暖，多喝薑茶、熱湯或溫開水可幫助暖身，但切忌過量，以免因咖啡因刺激引發心悸、胸悶等問題。（記者張聰秋攝）

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