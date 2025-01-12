健康網》研究揭喝湯不會胖！ 醫：國人「1習慣」反害高血脂

醫師表示，台灣人習慣在主食後喝湯，且常常1碗接著1碗，容易不小心攝取過多油脂、熱量，害變胖、膽固醇變高；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天冷來碗熱熱的湯，好暖和！基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘引述1項國外研究指出，喝湯可降低15%肥胖風險，因多數湯品熱量較低，且能增加飽足感；不過，國人因用餐習慣不同，常常吃完主菜後才喝湯，且1碗接著1碗，容易攝取過多油脂和熱量，多喝湯很難不變胖，因此會建議膽固醇太高者不要喝湯，盡量只吃肉，多吃高纖蔬菜，以降低膽固醇。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文分享，2020年1篇研究統計7篇觀察性的研究，共45292人，發現喝湯可降低15%肥胖風險，主要原因是大部分的湯熱量低、水分含量高，能有效增加飽足感，從而降低整體熱量攝取量，所以常喝湯比較不會胖。不過這些研究主要是來自於西方和日本，外國的湯比較不油，像日本味噌湯、泰國冬蔭功，確實熱量低，感覺常喝是不會胖。

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研究指出，喝湯可降低15%肥胖風險，主要與湯品熱量低、水分含量高，能有效增加飽足感有關；示意圖。（圖取自photoAC）

反觀台灣人用餐的習慣就不太一樣！錢政弘表示，國人通常是主菜吃飽了才喝湯，不像西餐是將湯視為前菜的一部分，先喝湯再吃冷盤和主菜，且愛喝湯者通常認為暖暖的湯才是食物的精華，一碗接一碗，多半喝到整鍋不剩，不會在意不是已經吃飽。問題這樣喝下來，勢必會攝取過多的油脂和熱量，例如1碗麻油雞湯有450大卡，等同於2碗白飯，多喝湯很難不變胖。

錢政弘進一步舉例，排骨本身脂肪含量較高，如果使用帶有大量肥肉的部位熬湯，湯中的膽固醇和飽和脂肪酸都會增加，光喝湯就會造成膽固醇上升，可說是造成高血脂的隱藏地雷。

錢政弘建議，享受美食時，要有所節制，盡量吃肉就好，湯不要喝，同時多吃一些高纖蔬菜，膳食纖維可減緩脂肪分解、加速腸道排空，減少膽酸再吸收，達到降低膽固醇的效果。

醫師建議，享受美食時，要有所節制，盡量吃肉就好，湯不要喝，並多吃高纖蔬菜，以降低膽固醇；示意圖。（圖取自photoAC）

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