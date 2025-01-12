彰化縣春節期間醫院有門診嗎？這8家不休診醫院曝光了

彰化縣春節醫院有門診嗎？衛生局提供縣內各醫院的醫療服務時間表。（取自彰化縣衛生局官網）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年春節連續假期長達9天，民眾最怕的就是春節期間身體不適要掛病號，彰化縣衛生局整理縣內醫院從1月27日到2月2日（小年夜至初五）醫療服務資訊，全縣13家急救責任醫院急診全年全天候不打烊。在門診部分，道周、伸港忠孝、員基、員郭、宏仁、常春、信生、道安等8家醫院，從小年夜到初五都沒有休診，至少提供部分門診服務！

彰基總院的急診全年無休，全天候提供急診服務。（民眾提供）

衛生局表示，為了讓民眾安心過春節，特別調查全縣各醫院春節期間的急門診時間，也同時提供公費流感抗病毒藥劑合約院所開診、呼吸道特別門診、公費COVID-19口服抗病毒藥物合約機構，以及流感及COVID-19疫苗門診時間表，也提醒有慢性病的民眾，持有慢性處方箋，務必提早領藥。

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秀傳醫療體系的彰化秀傳醫院，在春節期間的急診、住院服務全年無休。 （資料照）

根據彰化縣衛生局的訊春節期間醫院醫療服務資訊，在急診方面，縣內13家急救責任醫院的急診服務，全年365天、全天候24小時都提供候診。在門診方面，各醫院情況都不同，小年夜大多數的醫院都有正常門診，只有敦仁醫院休診；宋志懿醫院上、下午正常門診，晚上休診；洪宗鄰醫院開放部份門診。

彰化縣春節期間各醫院門診時間表。（取自彰化縣衛生局官網）

而大部分醫院都選在2月1日（大年初四）恢復門診，2月2日（大年初五）因適逢星期日休診。不過，大年初五門診照常的有：成美、道周、員基、常春、宏仁、員榮、道安；大年初五提供部分門診的有洪宗鄰、員郭、信生（上午）、伸港忠孝。

彰化縣春節期間各醫院門診時間表。（取自彰化縣衛生局官網）

彰化縣春節期間有急病要就診，除了13家急救責任醫院天天不打烊外，也有道周、伸港忠孝、員基、員郭、宏仁、常春、信生、道安等8家醫院不休診，都至少提供部分門診服務。

彰化縣春節期間各醫院門診時間表。（取自彰化縣衛生局官網）

秀傳醫療體系表示，彰化秀傳與彰濱秀傳醫院在春節期間，急診、住院服務全年無休，在門診部分，除夕上午照常，初一到初三的彰化秀傳為全日門診照常，彰濱秀傳提供部分門診服務，另提供傳染病特別門診。初四彰化秀傳在上午門診照常，初五都休診，初六全面恢復正常門診。

彰化縣春節期間各醫院門診時間表。（取自彰化縣衛生局官網）

而彰基醫療體系，在彰化總院、兒童醫院、鹿基、二基部分，都是小年夜門診照常，除夕到初三部分門診，除了鹿基長青院區休診；初四的彰基總院、二基、鹿基照常門診，兒童醫院早上門診照常；初五休診。彰基漢銘醫院則是小年夜照常，除夕到初三休診，初四正常，初五休診。員基為小年夜正常門診，除夕到初三部分門診，初四、初五照常門診。

彰化縣春節期間醫院所提供呼吸道特別門診的時間表。（取自彰化縣衛生局官網）

彰化醫院為小年夜門診照常，除夕到初三開放部分門診，初四正常，初五休診。

彰化縣春節期間醫院醫療服務資訊。有關診所春節開診訊息，可至健保署網站或透過手機下載「全民健保行動快易通」APP查詢特約醫療院所的服務時段。

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