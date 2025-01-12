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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》幫小小孩拍痰真有效？ 研究曝「這情況」恐白忙

2025/01/12 16:26

醫師引述研究指出，拍痰無助於一般常見的肺炎、支氣管炎，而且容易導致孩子哭鬧，效益不高；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師引述研究指出，拍痰無助於一般常見的肺炎、支氣管炎，而且容易導致孩子哭鬧，效益不高；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家中有嬰幼兒感冒咳嗽，聽到濃濃的痰音，就趕忙為孩子拍痰？聯新國際醫院小兒感染科醫師李尚謙引述研究指出，拍痰僅對有特定疾病的孩子，如早產兒慢性肺疾病、腦性麻痺或者長期臥床孩子等情況有幫助，對於平時可以健康跑跑跳跳的孩子沒有幫助，並無助於一般常見的肺炎、支氣管炎，還容易導致孩子哭鬧，效益並不高。

李尚謙於臉書粉專「育兒上上籤。小兒感染科李尚謙醫師」發文表示，他其實「討厭」拍痰這件事，住院除了孩子煎熬，往往也讓父母親身心疲憊。所以他常常會請陪病家長在多休息，不必為了幫孩子拍痰而勞碌。

醫師提到，住院除了孩子煎熬，往往也讓父母親身心疲憊。既然拍痰非必要，其實可以適度休息，交由醫護人員來處置；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提到，住院除了孩子煎熬，往往也讓父母親身心疲憊。既然拍痰非必要，其實可以適度休息，交由醫護人員來處置；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

李尚謙直言，拍痰可以讓孩子哭的機會很大，而且父母通常會很努力拍痰，越愛護孩子，拍的就越用力、越用心。所謂打在孩身、痛在父母心就是這個道理。他也分享，在實習醫師時期就常聽到許多師長教育應該幫患者多拍痰，但是這種說法到底有沒有科學根據呢？

他分享知名國際性實證醫學研究組織考科藍 （The Cochrane） 一篇論文，當中探討了關於兩歲以下孩童，如果感染了急性支氣管炎，使用「胸腔物理治療（CPT）」，包含震動、敲擊和體位引流能不能發揮效果。結果發現，胸腔物理治療無法改善細支氣管炎的嚴重程度。

李尚謙說，胸腔物理治療做的範圍，遠比拍痰還要來得廣跟來得大，如果連胸腔物理治療都沒效了，拍痰恐怕也不會有效。至今有許多家長還是努力的在拍痰，讓他表示：「如果拍痰有效，就算小孩痛的娃娃叫至少還有道理，但如果沒效，這樣做的效益似乎就不大了。」

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