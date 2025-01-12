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健康網》冬季保養呼吸道不只喝水！ 5營養素護肺、提升免疫
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕冬季氣溫驟降，容易使呼吸道受到刺激，加上空氣品質差，呼吸道、氣管和肺部負擔加重，易引發感冒、咳嗽甚至慢性病惡化。對此，營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文建議，除了多喝水、外出戴上圍巾或口罩。也別忘多從飲食中攝取富含維生素C、E、多酚、類胡蘿蔔素、以及Omega-3食物。
●維生素C、維生素E調節免疫力：可多吃富含維生素C的食物如橙子、奇異果、草莓、綠葉蔬菜；富含維生素E的食物則有堅果（杏仁、核桃）、酪梨、植物油（橄欖油、葵花籽油）等。維生素C可促進膠原蛋白合成，修復受損黏膜，維生素E則具有抗氧化作用，有助於減輕呼吸道發炎之問題。
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●攝取多酚與類胡蘿蔔素來顧肺：多酚來源包括綠茶、紅茶、藍莓、葡萄等；胡蘿蔔素來源則有紅蘿蔔、南瓜、甜椒、蕃茄等。這些抗氧化劑可以減少自由基對呼吸系統的傷害，幫助保持肺部健康。
●減少黏膜乾燥：補充Omega-3脂肪酸，有助於降低炎症，保護氣管黏膜，減少咳嗽和呼吸不適的情況。來源包括常見的深海魚（如鮭魚、鯖魚）、亞麻籽、核桃等。
●增加水分攝取：每日飲水量應達到6至8杯（約1500到2000毫升）。可以適量飲用溫開水，保持咽喉部濕潤，減少乾燥機會。
●避免吸入冷空氣：外出時戴上圍巾或口罩，避免冷風直接刺激呼吸道。
王證瑋提醒，冬季保護呼吸道是重要的關鍵。從飲食開始，補充足夠的抗氧化營養素，並搭配良好的生活習慣，不僅能降低呼吸道疾病風險，還能提升整體免疫力。今年冬天，就讓我們一起守護自己的肺部健康。
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