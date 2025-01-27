自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》彎腰、跪下倍感吃力？ 小心「力弱症」跌倒、死亡風險增

2025/01/27 14:30

肌肉力量下降，無法進行彎腰或是跪下等動作，則很高的機會是有「力弱症」的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

肌肉力量下降，無法進行彎腰或是跪下等動作，則很高的機會是有「力弱症」的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果1個成年人無法舉起4-5公斤左右的物品，或是因為肌肉力量下降，無法進行彎腰或是跪下等動作，則很高的機會是有「力弱症」的問題。醫師提醒，力弱症的患者，通常年齡較肌少症者為輕、BMI指數較高、走路速度較慢、甚至有更弱的握力，且容易同時合併高體脂肪與粗腰圍等代謝症候群指標異常的問題。。

國泰綜合醫院老人醫學科主任黃柏堯指出，世界衛生組織（WHO）對於「健康老化」的定義當中說：「健康老化是人在步入高齡階段時，能持續將生心理儲備維持穩定的一個過程。」其中，與老化最有健康關連性的就是力弱症與肌少症，它是一個使人的生活功能直接受到影響的疾病，然而這並不是一個單一因素疾病，它的發生與生活型態、是否持續的運動、飲食習慣、營養狀態、神經肌肉的受損、代謝性疾病都有關係。

黃柏堯表示，「力弱症」的定義為非神經性或肌肉性疾病造成之肌肉力量下降疾病，通常是「肌肉量正常但肌力下降」。這個疾病影響了大約16-18%的老年女性與8-10%的老年男性。

影響性比肌少症大 「握力差」死亡風險高

力弱症與老年人失能的關聯性可能比肌少症更高，它造成的跌倒、功能下降，甚至是死亡風險比起肌少症有過之而無不及。其中，握力與大腿肌肉的無力與死亡的關聯性最高，如果是年齡大於65歲的女性，則有更高的疾病風險。

力弱症與老年人失能的關聯性可能比肌少症更高，它造成的跌倒、功能下降，甚至是死亡風險比起肌少症有過之而無不及；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

力弱症與老年人失能的關聯性可能比肌少症更高，它造成的跌倒、功能下降，甚至是死亡風險比起肌少症有過之而無不及；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

易有肥胖問題 代謝症候群指標異常

力弱症的患者通常年齡較肌少症者為輕、BMI指數較高、走路速度較慢、甚至有更弱的握力，且容易同時合併高體脂肪與粗腰圍等代謝症候群指標異常的問題。

自我評估力弱症 可用握力檢測

根據亞洲肌少症工作小組的指引，男性握力小於26公斤、女性握力小於18公斤時，則可以診斷為「力弱症」。

男性握力小於26公斤、女性握力小於18公斤時，則可以診斷為「力弱症」；示意圖。（圖擷取自photoAC）

男性握力小於26公斤、女性握力小於18公斤時，則可以診斷為「力弱症」；示意圖。（圖擷取自photoAC）

研究也顯示，力弱症患者，通常合併較多的肥胖問題、較高的壓力指數、情緒低落等憂鬱情況與較多的慢性病併發症。。

改善力弱症、預防肌少症 可以這樣做

黃柏堯指出，要避免身體進入老化狀態，甚至產生力弱與肌肉減少的問題，最重要的還是生活型態：包含運動、飲食內容、睡眠休息和壓力管理；同時也要考慮足夠的營養補充。

●規則的運動

建議在日常生活當中增加復健踏步機、握力訓練、彈力帶運動，能有效增加肌肉的質量與功能，有效減緩肌肉的流失。

日常生活當中增加握力訓練、彈力帶運動等，能有效增加肌肉的質量與功能，有效減緩肌肉的流失；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

日常生活當中增加握力訓練、彈力帶運動等，能有效增加肌肉的質量與功能，有效減緩肌肉的流失；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●飲食型態

1.高脂肪的飲食會啟動體內的免疫反應，增加發炎物質的產生，隨著時間的推移，胰島素阻抗與糖尿病會隨之而來，血糖代謝的異常會更加速肌肉細胞的死亡，造成肌肉組織的消失。

2.葵花油、橄欖油、葡萄籽油、大豆油、玉米油、豬油等長鏈脂肪酸為主的脂肪，在體內容易以脂肪的形式貯存起來，不易代謝消耗。也會造成慢性發炎反應，傷害肌肉的質與量。

●足夠營養

1足夠的蛋白質與鈣質。

足夠的蛋白質和鈣質攝取很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

足夠的蛋白質和鈣質攝取很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

2.omega-3多元不飽和脂肪酸，如ALA、EPA、DHA會降低體內的發炎反應，增強肌肉的耐力。

3.維生素C會增加肌肉細胞的抗氧化能力，且維生素C的血中濃度與肌肉量的維持呈現正相關的研究成果。

4.維生素D能穩定體內的免疫系統，並且參與在肌肉組織再生的機轉。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中