健康網》彎腰、跪下倍感吃力？ 小心「力弱症」跌倒、死亡風險增

肌肉力量下降，無法進行彎腰或是跪下等動作，則很高的機會是有「力弱症」的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果1個成年人無法舉起4-5公斤左右的物品，或是因為肌肉力量下降，無法進行彎腰或是跪下等動作，則很高的機會是有「力弱症」的問題。醫師提醒，力弱症的患者，通常年齡較肌少症者為輕、BMI指數較高、走路速度較慢、甚至有更弱的握力，且容易同時合併高體脂肪與粗腰圍等代謝症候群指標異常的問題。。

國泰綜合醫院老人醫學科主任黃柏堯指出，世界衛生組織（WHO）對於「健康老化」的定義當中說：「健康老化是人在步入高齡階段時，能持續將生心理儲備維持穩定的一個過程。」其中，與老化最有健康關連性的就是力弱症與肌少症，它是一個使人的生活功能直接受到影響的疾病，然而這並不是一個單一因素疾病，它的發生與生活型態、是否持續的運動、飲食習慣、營養狀態、神經肌肉的受損、代謝性疾病都有關係。

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黃柏堯表示，「力弱症」的定義為非神經性或肌肉性疾病造成之肌肉力量下降疾病，通常是「肌肉量正常但肌力下降」。這個疾病影響了大約16-18%的老年女性與8-10%的老年男性。

影響性比肌少症大 「握力差」死亡風險高

力弱症與老年人失能的關聯性可能比肌少症更高，它造成的跌倒、功能下降，甚至是死亡風險比起肌少症有過之而無不及。其中，握力與大腿肌肉的無力與死亡的關聯性最高，如果是年齡大於65歲的女性，則有更高的疾病風險。

力弱症與老年人失能的關聯性可能比肌少症更高，它造成的跌倒、功能下降，甚至是死亡風險比起肌少症有過之而無不及；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

易有肥胖問題 代謝症候群指標異常

力弱症的患者通常年齡較肌少症者為輕、BMI指數較高、走路速度較慢、甚至有更弱的握力，且容易同時合併高體脂肪與粗腰圍等代謝症候群指標異常的問題。

自我評估力弱症 可用握力檢測

根據亞洲肌少症工作小組的指引，男性握力小於26公斤、女性握力小於18公斤時，則可以診斷為「力弱症」。

男性握力小於26公斤、女性握力小於18公斤時，則可以診斷為「力弱症」；示意圖。（圖擷取自photoAC）

研究也顯示，力弱症患者，通常合併較多的肥胖問題、較高的壓力指數、情緒低落等憂鬱情況與較多的慢性病併發症。。

改善力弱症、預防肌少症 可以這樣做

黃柏堯指出，要避免身體進入老化狀態，甚至產生力弱與肌肉減少的問題，最重要的還是生活型態：包含運動、飲食內容、睡眠休息和壓力管理；同時也要考慮足夠的營養補充。

●規則的運動

建議在日常生活當中增加復健踏步機、握力訓練、彈力帶運動，能有效增加肌肉的質量與功能，有效減緩肌肉的流失。

日常生活當中增加握力訓練、彈力帶運動等，能有效增加肌肉的質量與功能，有效減緩肌肉的流失；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

●飲食型態

1.高脂肪的飲食會啟動體內的免疫反應，增加發炎物質的產生，隨著時間的推移，胰島素阻抗與糖尿病會隨之而來，血糖代謝的異常會更加速肌肉細胞的死亡，造成肌肉組織的消失。

2.葵花油、橄欖油、葡萄籽油、大豆油、玉米油、豬油等長鏈脂肪酸為主的脂肪，在體內容易以脂肪的形式貯存起來，不易代謝消耗。也會造成慢性發炎反應，傷害肌肉的質與量。

●足夠營養

1足夠的蛋白質與鈣質。

足夠的蛋白質和鈣質攝取很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

2.omega-3多元不飽和脂肪酸，如ALA、EPA、DHA會降低體內的發炎反應，增強肌肉的耐力。

3.維生素C會增加肌肉細胞的抗氧化能力，且維生素C的血中濃度與肌肉量的維持呈現正相關的研究成果。

4.維生素D能穩定體內的免疫系統，並且參與在肌肉組織再生的機轉。

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