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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孕婦能不能搭飛機？ 醫：3種情形應謹慎評估

2025/01/10 20:58

醫師指出，孕婦搭飛機是安全的，但如果患有妊娠高血壓、早產史或前置胎盤等情況，應謹慎評估飛行風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，孕婦搭飛機是安全的，但如果患有妊娠高血壓、早產史或前置胎盤等情況，應謹慎評估飛行風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年節與旅遊旺季的到來，不少準媽媽關心是否可以搭乘飛機出國旅行。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」上指出，孕婦搭飛機其實是安全的，但如果患有妊娠高血壓、早產史或前置胎盤等情況，應謹慎評估飛行風險。

張瑜芹說明，孕婦搭飛機最安全且舒適的時候是懷孕中期（約13-28週），此時早孕反應已減少，腹部尚未過大，流產與早產風險較低；懷孕超過36週的準媽媽，建議避免搭乘飛機，以降低突發狀況的風險，並遵從醫師的指導，進行旅行安排。

搭機4注意 確認規定很重要

確認航空公司規定：不同航空公司對孕婦搭機有不同規定，孕週超過28週時，可能需要出示醫師證明，需提前確認。

穿著舒適的衣物：選擇寬鬆、透氣的衣服，搭配孕婦專用的彈力襪，幫助預防深層靜脈栓塞（DVT）。

選擇合適的座位：建議選靠近走道的座位，方便上洗手間和伸展腿部，避免久坐引發血液循環不良。

攜帶必需物品：隨身攜帶水瓶、輕便零食（如堅果、水果乾）、枕頭或腰墊，增加旅途舒適度。

飛行中3注意 水分攝取要充足

張瑜芹提醒，在飛行途中要留心3件事，分別是要多喝水、定時活動及保持輕鬆心情。若感到任何不適，如腹痛、陰道出血或頭暈，請立即通知空服人員並尋求協助。

●多喝水：飛機艙內空氣乾燥，保持足夠水分攝取很重要。 ​

●定時活動：每隔1-2小時起身走動，或在座位上進行簡單的腿部伸展運動，促進血液循環。 ​

●保持輕鬆心情：放鬆身心，避免過度緊張，若有耳壓不適，可以嚼口香糖或喝水緩解。

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