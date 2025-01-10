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健康網》旅行前備妥10種藥品 醫：不可以少了「它」

2025/01/10 20:05

醫師表示，出門在外最怕吃壞肚子，國外廁所不好找，所以止瀉藥一定要帶；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，出門在外最怕吃壞肚子，國外廁所不好找，所以止瀉藥一定要帶；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕出門旅行不怕一萬，就怕萬一，因此準備一個能應付突發狀況的藥包很重要，基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，出門在外最怕吃壞肚子，國外廁所不好找，所以止瀉藥一定要帶，並強調，他認為要帶的10種藥僅供參考，非醫療建議，處方藥物須經醫師和藥師指示服用。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文指出，吃壞肚子外，再來是怕過敏，到新的環境可能水土不服，很難預測急性皮膚過敏或食物過敏，所以要帶抗過敏藥。另外，暈眩多半突然發生，沒有止暈藥可能連急診都走不到。感冒藥、胃藥和止痛藥也是出門必備。

旅行藥包

●止瀉藥：膠囊和粉劑。

●抗過敏藥：短效抗組織胺可以抗食物過敏和蕁麻疹，長效抗組織胺可以治療流鼻涕、鼻塞。

●止暈藥：預防暈車、暈船、暈眩。

●止咳藥：或綜合感冒藥。

●化痰藥：化痰發泡錠。

●止痛藥：普拿疼類，可以止頭痛、退燒。

●呼吸道抗生素：如阿莫西林，視情況使用，例如咽喉疼痛、膿痰、膿鼻涕。

●胃藥：質子幫浦阻斷劑，鎂鋁製劑和消脹氣胃藥，視症狀搭配使用。突然胃痛會先吃短效的胃藥緩解，如果胃酸逆流就吃長效的質子阻斷劑。

●消化道抗生素：防食物中毒，急性腹瀉。

●益生菌、酵素：消化不良的時候可以吃。

錢政弘說，以上是他的常備急救藥，再加上OK繃和體溫計。可依據自己的身體狀況再增加藥物，例如軟便藥、安眠藥、整腸藥、氣喘藥、鼻塞噴劑、眼藥水、口內膏擦嘴破，小朋友就需要感冒藥水，喉嚨痛噴劑等。

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