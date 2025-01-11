健康網》冬季出國旅遊不感冒攻略！ 專家：3營養素不可少

營養師分享，維生素C能減少發炎反應，有助於預防感冒，可以從彩椒、奇異果、芭樂等食物中攝取；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕農曆新年將至，不少人已經安排假期出國旅遊，但偏偏這段時間通常是最冷的時候，較容易感冒。因此，營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文分享冬季出國旅遊不感冒攻略，她強調「3種營養素」不可少，分別是維生素D、維生素A，以及維生素C。

3營養素防感冒

●維生素D：它超重要，與免疫調節有關，缺乏會出現過敏加劇、免疫力下降、睡不好等問題。常見含量較高的食物有：鮭魚、牛奶、乾香菇。

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●維生素A：幫助維持黏膜完整性，減少病毒細菌入侵機會。常見含量較高的食物有：動物肝臟、蛋黃、地瓜、紅蘿蔔。

營養師表示，蛋黃含維生素A，能減少病毒入侵體內機會；示意圖。（圖取自freepik）

●維生素C：抗氧化、幫助降低自由基，減少發炎反應。常見含量較高的食物有：芭樂、奇異果、彩椒。

張珮蓁表示，除了攝取上述3種營養素防感冒以外，均衡飲食也很重要，包括吃足蛋白質，補充鋅、B群等。

最後，她提醒3個防護小撇步，首先是勤洗手，出遊通常看到美食都會忍不住想快點吃，但一定要記得洗手，避免吃下病菌；再來是戴口罩，雖然現在沒有強制，但免疫力較差的人到人多的地方時，戴個口罩還是可以減少飛沫傳染的機會；淋雨快擦乾，雨水會讓體溫、免疫力下降，濕氣更有利於細菌、病毒生長，增加感染風寒的風險。

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