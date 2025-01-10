健康網》喝酒助眠有3大壞處 醫授「睡好覺」4方法：遠離刺激物

醫師提醒，營造良好的睡眠環境有助於睡好覺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活緊張忙碌、壓力大，以致不少人有失眠困擾。坊間流傳「睡前喝一點酒可以助眠」的做法，但醫師提醒，長期依賴酒精助眠會導致睡眠品質下降、耐受性與依賴性，以及增加肝硬化等健康風險。想要睡好覺，應該要養成規律作息、睡前放鬆、遠離菸酒等刺激物，並且營造良好的睡眠環境。

周伯翰身心醫學診所醫師鄭佳益指出，酒精有短暫的鎮靜作用，能縮短入睡時間，讓人快速進入睡眠狀態。然而這並不代表是好品質的睡眠。

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酒精縮短入睡時間 卻有淺眠易醒困擾

鄭佳益表示，根據研究，酒精對睡眠各個階段的影響包括：前半夜的深度睡眠增加、抑制快速動眼期（REM）睡眠，以及後半夜睡眠片斷。

●前半夜的深度睡眠增加：飲酒後的前半夜，深度睡眠時間可能增加，這也是讓人覺得睡得較沉的原因。

●抑制快速動眼期（REM）睡眠：快速動眼期睡眠與記憶整理和情緒調節相關，酒精會抑制這一睡眠階段，影響記憶力和情緒狀態。

●後半夜睡眠片斷：酒精代謝後，睡眠穩定性會降低，容易出現中途醒來或淺眠的狀況，影響隔天的精神狀態。

喝酒助眠要小心酒精代謝後，容易出現中途醒來或淺眠的狀況，影響隔天的精神狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

喝酒助眠小心越喝越多 增加罹病風險

●睡眠品質下降：雖然快速入睡，但後半夜容易醒，睡眠變得斷斷續續，導致整體睡眠時間縮短。

●耐受性與依賴性：身體會漸漸習慣酒精，造成飲酒量增加，才能達成原本的效果，讓人對酒精產生依賴。

●健康風險增加：大腦部灰質和白質體積減少，小腦退化及增加神經病變的風險；此外，也可能導致乳癌（即使少量飲酒也會增加風險）、肝硬化、痛風、心血管疾病與自殺、暴力等心理健康問題。

助眠4撇步 睡前放鬆很重要

●規規律作息：每天固定時間上床與起床，建立穩定的生理時鐘。

●睡前放鬆：避免睡前使用電子產品，可嘗試冥想或深呼吸練習放鬆身心。

睡前可嘗試冥想或深呼吸練習放鬆身心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●遠離刺激物：減少睡前攝取咖啡因、尼古丁及酒精等會影響睡眠的物質。

●營造良好的睡眠環境：保持臥室黑暗、安靜及涼爽，幫助身體進入睡眠狀態。

鄭佳益強調，喝酒助眠看似有效，但實際上可能讓你的睡眠越來越糟，不僅無法真正解決睡眠問題，還可能引發更多健康隱患。若長期睡眠不佳，建議尋求醫療協助。

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