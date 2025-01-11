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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》釋迦沒熟就冰=不能吃！農糧署曝「2訣竅」保存

2025/01/11 07:30

農糧署表示，大目釋迦果肉軟綿、風味清甜；鳳梨釋迦果肉Q彈、甜中帶酸。（圖取自農糧署臉書）

農糧署表示，大目釋迦果肉軟綿、風味清甜；鳳梨釋迦果肉Q彈、甜中帶酸。（圖取自農糧署臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡吃釋迦嗎？台灣常見有「大目釋迦」和「鳳梨釋迦」兩種釋迦。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享保存訣竅，釋迦買回家應放室溫，避免低溫冷藏，或以塑膠袋、保鮮膜包裹，以免變成無法成熟的「啞巴果」。若想快點熟成，可以與香蕉、蘋果等放在一起，而輕壓釋迦果梗，若已軟化、可輕易剝開，即可食用。

台灣常見2釋迦

●大目釋迦：果肉軟綿、風味清甜。輕壓果實中段，微軟代表8分熟，已經可以食用；若果梗處微軟，則代表9-10分熟，糖度更高。

●鳳梨釋迦：果肉Q彈、甜中帶酸。輕壓果實前1/3處，微軟即可食用。

保存小訣竅

農糧署說，因釋迦買回家後還會繼續「呼吸」，應放置於室溫下「後熟」，並避免以塑膠袋、保鮮膜包裹或低溫冷藏，以免釋迦變成無法成熟的「啞巴果」。

農糧署說，釋迦微軟熟挑出冷藏（遠離出風口），或可挖出果肉，放保鮮盒冷凍；示意圖。（資料照）

農糧署說，釋迦微軟熟挑出冷藏（遠離出風口），或可挖出果肉，放保鮮盒冷凍；示意圖。（資料照）

1.自然熟成：不放塑膠袋、不低溫冷藏，冬天約3-5天，夏天約1-3天。

2.熟了這樣做：微軟熟挑出冷藏（遠離出風口），或可挖出果肉，放保鮮盒冷凍。

3.想要快點熟：可以放在溫度較高處（如冰箱旁邊），或與會釋放乙烯的香蕉、蘋果等放在一起，有助加速釋迦的熟成軟化。

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