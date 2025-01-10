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過年更愛美 醫美微整增3成！母帶大學女兒一起除斑變美
〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節將至，民眾利用年假做醫美，台中醫院皮膚科最近就發現，今（2025）年春節長達9天，近一個月到門診想要除斑去痣打肉毒、玻尿酸，進行醫美、微整形，較平日增加2至3成，預約治療的民眾又以放寒假的大學生、上班族、人妻居多。
台中醫院皮膚科醫師馬韶茵提醒，進行醫美不論是除斑去痣、打肉毒桿菌、玻尿酸，都應經過專業皮膚科醫師評估才能接受治療，如懷孕，哺乳中、蟹足腫體質者就不適合做雷射，另懷孕，哺乳中，皮膚正在發炎或正在服用肌肉鬆弛劑、患有神經肌肉疾病者則不建議使用肉毒桿菌或玻尿酸。
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馬韶茵說，一名40歲人妻，身材高挑纖細，上月接受兩側太陽穴玻尿酸注射治療，加上淺淺的法令紋也稍加修補，臉部變豐盈後整個人容光煥發，看起來更年輕顯得有自信。
除了玻尿酸進行填補臉上細紋之外，馬韶茵表示，利用年假或寒假接受微整形的大學生與上班族也很多，尤其是雷射除斑或除痣治療，因為需要一周左右時間修復傷口，長達9天的年假或是寒假剛好可以讓自己在家中休養，另外也有多名媽媽帶著大學女兒，一起到醫院接受雷射除斑治療，要一起美美過年。
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