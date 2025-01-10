中壢一號社宅輕生頻傳 市府委託心理師規畫關懷課程

住宅發展處將邀請專業心理師，針對多元族群需求，規劃了全方位關懷的課程講座及活動，希望強化社會安全網。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者謝武雄／桃園報導〕中壢一號社會住宅最近接二連三發生住戶輕生事件，為此，住宅發展處啟動「身心安頓･幸福家園」計畫，由專業心理師針對多元族群需求，規劃了全方位關懷的課程講座及活動，希望強化社會安全網，透過專業的引導與支持，協助住戶排解生活壓力，提升自我調適能力，期望社宅不要再發生住戶輕生事件。

社宅服務中心執行長邱英哲表示，「身心安頓･幸福家園」，率先在桃園最大的社宅中壢一號登場，分別於1月17日、2月15日、3月15日開課，講座內容分為「安心減壓團體」、「社區資源一把抓：社福資源與管道介紹」、「情緒魔法師：認識自我情緒」，等系列身心健康講座課程，未來將持續推動每月一次講座課程供民眾報名，民眾可上社宅服務中心官網預約參與。

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邱英哲說，推動「身心安頓･幸福家園」計畫需要各界共同支持與參與，未來也會持續與各局處、民間團體及社區組織緊密合作，共同打造更健康、更幸福的社會住宅而努力，讓社宅成為充滿溫暖與支持的家園；課程報名資訊請點我。

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