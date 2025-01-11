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健康網》金桔vs金柑 怎麼分？ 北農：外型、吃法大不同

2025/01/11 06:31

北農分享金桔和金柑的差異，前者常與檸檬搭配成金桔檸檬汁；後者可生鮮吃也可加工吃，加工吃即稱「金棗」。（資料照）

北農分享金桔和金柑的差異，前者常與檸檬搭配成金桔檸檬汁；後者可生鮮吃也可加工吃，加工吃即稱「金棗」。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您分得出金桔與金柑嗎？台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文指出，外型上，金桔小巧圓潤、金柑呈小巧橢圓狀；吃法上，金桔常被用來與檸檬搭配成金桔檸檬汁、金柑可生鮮吃也可加工吃，加工吃即稱「金棗」。

另外，北農也分享了1個有關金桔的小知識。通常人們常聽到金「桔」念法應為「ㄐㄧˊ」，但這裡的「桔」念「ㄐㄩˊ」，與「橘子」的「橘」同音。

金桔 酸味十足

外觀：金桔小巧圓潤，果皮和果肉可以輕鬆剝開。

介紹：這位「酸桔」常被拿來和檸檬成為人氣搭檔，調配出香氣滿滿的金桔檸檬汁，非常清爽、解渴。

產地：屏東、高雄種得特別多

金柑 酸甜度適中

外觀：金柑外觀呈小小的橢圓狀，果皮和果肉難以分離。

介紹：金柑酸甜度適中，臺灣人愛叫它「金棗」，但其實生鮮吃的叫「金柑」，加工成蜜餞才叫金棗。

產地：宜蘭氣候因適宜金柑生長，可說是金柑的故鄉。

金棗小百科

有些人聽到金「棗」可能會以為它是棗類，其實不然！北農指出，加工品「金棗」其實跟紅棗完全沒關係，它是柑橘家族的一員，所以我們吃的不是棗，是小橘子。

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