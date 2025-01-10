健康網》學測將近！「3穴位」解壓 中醫：提神醒腦按頭頂

邵禹豪指出，過度用腦與睡眠不足，容易耗傷心脾與腎精，進一步影響記憶力、注意力，造成學習效率低下；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕學測快到了！準備大考需要長期抗戰，讓許多考生的壓力不小。中醫師邵禹豪於臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文分享抗壓與提神醒腦的穴位，在頭頂正中央的百會穴，可醒腦提神、提升專注力、緩解疲勞；風池穴在耳後髮際凹陷處，可改善頭痛、提神醒腦、緩解頸部僵硬；印堂穴在兩眉之間，可緩解緊張、注意力不集中。

學習效率低的原因

邵禹豪指出，長期的身心壓力，容易導致肝氣鬱結，而產生情緒波動、暴躁易怒的現象；又因用腦過度與睡眠不足，容易耗傷心脾與腎精，進一步影響記憶力、注意力，造成學習效率低下。中醫治療上常以疏肝、補益心脾、補腎等方向著手，穩定心神並加強專注力。

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百會穴

●位置：位於頭頂正中央，兩耳尖直上連線，與頭部正中線的交點處。

●功效：醒腦提神、提升專注力、緩解疲勞，特別適合感到昏沉、精神萎靡時。

●按壓方法：用指腹輕壓或畫小圈揉按，每次1-2分鐘；按壓時可配合深呼吸，加強提神效果。

邵禹豪說，用指腹輕壓或畫小圈揉按百會穴，每次1-2分鐘，可醒腦提神、緩解疲勞；圖為情境照。（圖取自photoAC）

風池穴

●位置：後頸部，位於耳後髮際凹陷處，兩條大筋外側。

●功效：改善頭痛、提神醒腦、緩解頸部僵硬。

●按壓方法：雙手大拇指按壓兩側風池穴，用適度的力道揉按約1-2分鐘。特別適合長時間伏案學習，或使用電腦後疲勞狀態的人。

印堂穴

●位置：位於兩眉之間的正中點。

●功效：清頭明目、緩解精神緊張與注意力不集中。

●按壓方法：用中指指腹輕輕按壓，或者畫圈揉按，每次1-2分鐘；按壓時閉目休息，或與前額髮際的神庭穴一起按，效果更佳。

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