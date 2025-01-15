健康網》上吐下瀉誰是禍首？ 營養師1招分辨諾羅、輪狀病毒

營養師指出，諾羅病毒症狀以嘔吐為主，輪狀病毒則是拉肚子比較多；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據疾管署的資料顯示，每年11月至隔年3月是諾羅病毒與輪狀病毒的好發期，尤其1月更是高峰！營養師李婉萍在臉書專頁發文指出，諾羅病毒引發的不舒服會以嘔吐為主，且不分年紀，小孩、成人都可能中鏢；輪狀病毒則是拉肚子比較多，5歲以下孩童為重點感染對象。

勤洗手、不舒服時不下廚

李婉萍提到，諾羅或輪狀病毒都和「食安」有極大的關聯。因為疫情，大家習慣了用酒精消毒，就容易忽略洗手的重要。所謂「病從口入」，要把東西放進嘴裡前，一定要用肥皂洗過手；酒精、乾洗手是殺不死病毒們的。在聚餐時，也盡量使用公筷母匙降低風險。

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李婉萍表示，如有不舒服先不要下廚，因為料理者往往是關鍵，一但沒有消毒徹底，吃到料裡的人都有可能中鏢。而煮法部分，完全煮熟會比較安全，尤其像海鮮、貝類，生食容易提高感染病毒的機率。如有定期打掃環境的習慣，也建議可以用稀釋過後的漂白水做消毒。

營養師指出，把東西放進嘴裡前，一定要用肥皂洗過手；酒精、乾洗手是殺不死病毒們的；圖為情境照。（圖取自freepik）

補充水分及易消化食物

李婉萍說明，感染這兩種病毒容易出現上吐下瀉、身體脫水等症狀，所以注意水分補充和電解質平衡，可以吃鹹但不要吃油。因為腸胃不適，有些人會選擇不吃，但身體沒有均衡營養要復原一定會更吃力，所以千萬不要不吃。

李婉萍建議，可以吃比較好消化的東西，像是清粥、饅頭、麵線、白麵、小米粥等，不過冬粉、米粉、餅乾、蛋糕就會比較難消化不建議選；而蛋白質類的能吃就吃，像蛋或豆製品等有助修復。

李婉萍補充，如果真的吃不下，至少喝點運動飲料、冬瓜茶或菊花茶，補充身體所需的熱量。最後要記得避免高油炸物、牛奶、乳製品（因為乳糖不耐容易更拉），這些容易引發發炎、刺激腸胃而拉更兇的食物。

營養師教感染諾羅、輪狀病毒怎麼吃。（圖取自李婉萍臉書）

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