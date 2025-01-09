國內兒少精神疾患就醫率低 醫：有4特徵籲關注治療

社會變遷急劇，孩子們面臨的挑戰變得多元且複雜。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者王俊忠／台南報導〕曾在台大醫院兒童精神科研修的成大醫院兒少精神部醫師郭哲妤，在成醫門診時曾接到一些注意力不足過動症的兒少患者求診，在協助給予患者用藥或行為治療後，患者症狀能有明顯改善，有的持續用藥到青年階段康復，即可停藥。但國內健保資料庫分析卻發現兒少精神疾患盛行率只有4.6％，顯示大部分兒少患者未接受過相關醫療協助。

郭哲妤表示，家長常祈願孩子們都能健康、開心成長，但當孩子的心理健康亮紅燈時，家長該向誰尋求協助？或許您聽過「兒童精神科」或「兒童心智科」，這些專業科別正是為孩子們的心理需求提供支援之處。在當代的數位網路世代，社會變遷急劇，孩子們面臨的挑戰變得多元且複雜，父母們也承受家庭和社會等各方壓力，從傳統嚴苛教育轉向正向鼓勵教養，現代家庭需要更多專業協助與社會支持。

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根據2017年衛生福利部委託醫學中心進行的「全國性兒童與青少年精神疾病流行病學調查」，台灣有32.3%學童在一生中會罹患某種精神疾患，包括神經發展疾患（如自閉症、注意力不足過動症、妥瑞氏症）、破壞性/衝動控制/行為障礙、情緒疾患、焦慮疾患、強迫症、飲食疾患等。然而，全民健保資料庫卻顯示，兒童與青少年精神疾患盛行率只有4.6%，顯示大多數孩童與家庭未曾接受過相關醫療協助。

郭哲妤說明，兒少精神疾患有4點特性，不容輕忽，需及早關注治療：

1、疾患嚴重度和困難度若未妥善處理，會益發嚴重，甚至出現自傷行為或輕生。

2、可能衍生其他精神疾患，狀況變得更複雜，如注意力不足過動症，有些人認為不需要治療、隨年齡增長就會改善。但許多孩子卻在成長過程反覆累積對自我的負面評價，導致在青少年或成年早期出現憂鬱症、焦慮症或者成癮等問題。

3、常以行為變化或身體症狀表現，例如拒學或原因不明的頭痛、肚子痛，都常是心理困擾的警訊。

4、可能是成年疾患的初期症狀，例如青少年期初發強迫症、憂鬱症、思覺失調症等。

郭哲妤提醒，醫師們也瞭解家長要陪孩子就診並不容易，往往需經過猶豫、掙扎和痛苦，而兒少精神科醫師除了必要時建議藥物治療外，更多的是運用對孩子發展、家庭互動及行為困擾的專業知識與豐富經驗，陪伴並支持孩子與家長一起成長。

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成大醫院兒少精神科醫師郭哲妤指，國內兒少精神疾患就醫率低，提醒這類疾患有四種特徵，患者與家人可留意、勿輕忽，必要時及早就醫。（記者王俊忠攝）

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