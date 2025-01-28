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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

一年之計在於春 中醫保健助春節養生

2025/01/28 21:49

中醫師指出，春節3大保健重點，包括早睡早起、多外出散步及飲食清淡；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師指出，春節3大保健重點，包括早睡早起、多外出散步及飲食清淡；圖為情境照。（圖取自photoAC）

〔記者劉婉君／台南報導〕一年之計在於春，奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇表示，春屬木，對應肝，主生發與疏泄。如何順應自然生發之氣，保持肝氣通暢，是春節養生的重要關鍵。

莊照宇指出，中醫所說的肝，不僅是肝臟本身，也與神經系統、腸胃消化、情緒調節有關，春節3大保健重點，包括早睡早起、多外出散步及飲食清淡。想要養肝，建議最遲晚上11點前入睡，走春時，多親近自然，可促進陽氣生發，同時要均衡飲食，少辛辣油膩。

莊昭宇說，年節暴飲暴食或寒熱失調十分常見，中醫強調飲食應以「和」為貴，建議定時進餐、吃七分飽，避免長時間空腹或暴食。寒性食物如海鮮、冷飲等，宜搭配熱性食材，如生薑或嫩薑、紫蘇或陳皮。

春節期間常見腸胃不適、失眠、焦慮等，莊昭宇指出，中醫可透過飲食、穴位按摩或茶飲緩解症狀。

腸胃不適可飲用陳皮普洱茶或山楂麥芽茶助健胃消食，配合按摩足三里穴（膝下3寸處）促進脾胃功能。

內關穴護「心胸胃」，揉壓時可搭配深呼吸，加強舒心解鬱。（奇美醫院提供）（記者劉婉君攝）

內關穴護「心胸胃」，揉壓時可搭配深呼吸，加強舒心解鬱。（奇美醫院提供）（記者劉婉君攝）

想改善失眠，可在睡前適當喝一些桂圓紅棗茶，或泡腳，並按壓神門穴（腕橫紋小指端）助眠。

焦慮緊張問題則可飲薄荷或菊花茶疏肝解鬱，搭配內關穴（腕橫紋上兩寸）緩解焦慮、胸悶。內關穴護「心胸胃」，若合併消化問題，也可使用，揉壓時可搭配深呼吸，加強舒心解鬱。

春節期間也可選用滋補調理的中藥材，增強體質，預防疾病。例如，紅棗補脾益氣、養血安神，可泡茶或煮湯；枸杞養肝明目，可加入湯品或茶飲；陳皮健脾開胃、理氣化痰，適合煮湯或泡成陳皮茶飲；山楂助消化、化食積，適合節後調理腸胃。

 莊昭宇提醒，適當活動可促進氣血循環，緩解疲勞與壓力。建議每天早晨或飯後可進行養生操「八段錦」中的2項經典動作，每次5-10分鐘，有助氣血平衡與身心放鬆。

「雙手托天理三」：雙手交替向上托舉，掌心朝上，仰頭拉伸脊柱，然後放鬆還原。此動作有助疏通三焦經絡，調整氣機，緩解肩頸僵硬。

莊昭宇醫師建議，每天早晨或飯後可進行養生操「八段錦」，有助氣血平衡與身心放鬆。（奇美醫院提供）（記者劉婉君攝）

莊昭宇醫師建議，每天早晨或飯後可進行養生操「八段錦」，有助氣血平衡與身心放鬆。（奇美醫院提供）（記者劉婉君攝）

「調理脾胃需單舉」：一手上舉，掌心朝上，另一手下壓，掌心向下，左右交替進行，配合深呼吸。此動作有助促進脾胃運化功能，幫助消化，緩解腹脹不適。

莊昭宇醫師建議，每天早晨或飯後做「八段錦」中的「調理脾胃需單舉」，有助促進脾胃運化功能，幫助消化，緩解腹脹不適。（奇美醫院提供）（記者劉婉君攝）

莊昭宇醫師建議，每天早晨或飯後做「八段錦」中的「調理脾胃需單舉」，有助促進脾胃運化功能，幫助消化，緩解腹脹不適。（奇美醫院提供）（記者劉婉君攝）

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