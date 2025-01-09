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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》保險套挑選3關鍵 醫：亞洲男性平均闊度「這範圍」

2025/01/09 09:32

醫師強調，「尺寸、厚薄、材質」是挑選保險套的3大關鍵；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師強調，「尺寸、厚薄、材質」是挑選保險套的3大關鍵；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不想讓親密時光變災難，選擇保險套就很重要！醫師邵郁鏵指出，「尺寸、厚薄、材質」是挑選保險套的3大關鍵，其中，想要量出正確陰莖闊度，可以在生理反應後，用皮尺圍住自己最寬的部分測量周長，將測量結果除以2就是陰莖闊度，而亞洲男生陰莖平均闊度在52mm到54mm之間，建議選擇略為小於測量尺寸的保險套。

長慎醫院泌尿科醫師邵郁鏵也在臉書專頁「褲子裡的大象不想睡 泌尿外科邵郁鏵醫師」發文分享保險套挑選祕訣，包括尺寸、厚薄度、材質挑選方式：

●尺寸 （寬度是重點）

你的尺寸：生理反應後，用皮尺圍住自己最寬的部分，將測量結果除以2。

挑選原則：包裝上的直徑數字乘2，必須小於自身測量尺寸。亞洲男生的平均尺寸在52mm到54mm之間。

●厚薄（感受度不同）

超薄款 （<0.04mm）：體驗感一流，但摩擦太激烈時容易破掉。

標準厚度 （>0.04mm）：更耐用，在激烈時刻守護小弟弟。

●材質（天然vs科技）

天然橡膠：彈性好、延展性佳，價格親民，適合大多數人。如果聞到一點橡膠味是正常現象。

水性PU：材質輕薄，細膩貼身，但延展性稍差，建議需搭配潤滑劑，私密處對於乳膠容易產生過敏的人，可考慮使用這款。

邵郁鏵提醒，保險套算是醫療器材，需要經過嚴格測試，合格後才能合法上市，建議可去超市、便利商店選購合法保險套，或直接到官方網站下單。

不想讓親密時光變災難，選擇合適保險套就很重要；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

不想讓親密時光變災難，選擇合適保險套就很重要；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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