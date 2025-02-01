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過年期間的用藥 小心與食物交互作用

2025/02/01 13:31

王政凱藥師提醒，服藥時小心藥物與食物交互作用，增加副作用或降低藥效。（奇美醫院提供）

王政凱藥師提醒，服藥時小心藥物與食物交互作用，增加副作用或降低藥效。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕春節期間大魚大肉，也是民眾出遊的旺季，奇美醫院藥劑部藥師王政凱提醒，有慢性病的民眾，要在春節連假之前，提前將藥物準備好，切勿自行更改用藥，也要注意藥物與食物交互作用等問題。

王政凱表示，慢性疾病如高血壓、糖尿病、心臟病等，用藥不可中斷，提醒民眾在年假開始之前，先檢視自己或家人的藥物是否充足，若慢箋到期日在春節期間，政府也有提供提前領藥的服務。另外，過年期間作息容易被打亂，除了要謹記按時服藥之外，也切勿自行調整用藥，以免發生副作用。

另外，過年與親友聚會時，有時會有飲酒的場合，要小心酒精可能與某些藥物（如鎮靜安眠藥物、抗生素、降血糖藥等）產生交互作用，增加副作用或降低藥效。而葡萄柚等水果則可能影響特定藥物（如降血脂藥物 statin）的代謝，易導致副作用發生；富含維生素K的食物，更可能影響抗凝血藥物（如Warfarin）的作用。王政凱建議民眾，要熟悉自身藥品的常見交互作用，才能吃開心也吃得安心。

過年圍爐常見大魚大肉，王政凱指出，高鉀、高鈉的食物可能影響心跳與血壓，而過節常見的糖果、餅乾，更容易使得血糖飆高，若本身有在服用降血壓與糖尿病藥物的民眾，春節期間也要定期監測血壓與血糖。

有痛風病史的病人也要注意，勿攝取過量的高普林食物（如海鮮、肉類），隨時注意身體狀況，避免讓自己的健康亮紅燈。

王政凱說，過年期間，許多醫療院所休息，建議民眾可以準備一些居家的常備藥物，如腸胃藥，包括胃藥、止瀉藥、消化酵素，應對大吃大喝後的不適；止痛退燒藥可以快速緩節疼痛等不適；抗過敏藥（如抗組織胺）可緩解過敏症狀；以及感冒藥等。

外出旅遊也應隨身攜帶個人藥品或常備藥，才不會錯過服藥時間，並且要注意，如果服用可能導致嗜睡的藥物（如抗組織胺或鎮靜藥）後，避免開車或操作機械。

常見的食物與藥物交互作用表。（奇美醫院提供）

常見的食物與藥物交互作用表。（奇美醫院提供）

王政凱藥師提醒，春節期間若有任何關於藥物的問題，詢問你的藥師或醫師，切勿自身調整藥物，並謹記用藥的注意事項。（奇美醫院提供）

王政凱藥師提醒，春節期間若有任何關於藥物的問題，詢問你的藥師或醫師，切勿自身調整藥物，並謹記用藥的注意事項。（奇美醫院提供）

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