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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

慢性病友大啖年節美食 遠離5大地雷食物

2025/01/26 13:30

慢性病友大啖年節美食，陽明交通大學附設醫院營養師提醒，應遠離佛跳牆等5大地雷食物，並把握少油鹽糖及多纖維等原則，才能避免造成身體負擔。（陽明交大附醫提供）

慢性病友大啖年節美食，陽明交通大學附設醫院營養師提醒，應遠離佛跳牆等5大地雷食物，並把握少油鹽糖及多纖維等原則，才能避免造成身體負擔。（陽明交大附醫提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農曆年節圍爐宴，美食佳餚不可或缺，但年菜多半高油、高糖及重口味，恐影響民眾健康，尤其是有糖尿病、高血壓及慢性腎臟病等患者來說，更要小心飲食。陽明交通大學附設醫院營養師提醒，遠離佛跳牆等5大地雷食物，並把握少油鹽糖及多纖維等原則，才能避免造成身體負擔。

營養師張宇賢說，常見的佛跳牆、蹄膀封筍、臘味米糕和油飯、點心與零食及加工食品，都屬慢性病友的地雷食物，佛跳牆內含油炸芋頭、排骨與鳥蛋且多樣食材一起燉煮，因此具有高含量的鉀、磷，建議慢性腎臟病友減少喝湯，以免加重腎臟負擔。

蹄膀則為高脂肪肉類，搭配筍絲醃製品一起滷製調理，容易過量攝取油脂及鹽份，高血壓病友與腎臟病友應限量攝取：臘味米糕和油飯對於糖尿病友則須控制份量，腎臟病與高血壓病友應改為白飯取代，減少鹽分與脂肪攝取。

八寶芋泥、蘿蔔糕與年糕，因糖類含量高，對血糖控制不利；零食中的花生糖與堅果酥則含糖霜，建議改吃無調味堅果，而腎臟病友不建議食用花生、堅果、開心果及瓜子等高磷食物；果乾、蜜餞含高鹽與高鉀，肉乾與魷魚絲有高鹽，這些加工食品對血壓與腎臟控制均不利，都應盡量避免。

張宇賢說，慢性病患者應遵循「少油、少鹽、少糖、多纖維」的健康飲食原則，並以新鮮天然食材為主。其中糖尿病友，建議食材以海鮮、豬里肌肉、雞肉、豆腐等，取代高脂肉類，並選擇無添加糖食物，且避開加工或勾芡類菜餚，低鹽則以新鮮食材取代加工食物；多纖維則應每餐攝取約半碗以上蔬菜。

針對高血壓病友，飲食以「得舒飲食」為原則，多食用白肉、全穀物及富含纖維蔬果，並攝取低脂乳製品、豆類、堅果種子及植物油，避免動物性脂肪與高鹽食物過多。

腎臟病友則控制磷、鉀及蛋白質攝取，減少內臟、堅果及高鉀蔬菜，血鉀偏高時須控制飲食的鉀離子，避開茼蒿、菠菜、山藥和各種菇類，青菜可先川燙後再烹調，減少鉀含量。

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