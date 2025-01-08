喝咖啡時間很重要！最新研究：早上喝可降低心血管疾病風險31％

最新研究指出，早上喝咖啡死於心血管疾病的風險比不喝咖啡或全天喝咖啡的人還要低31%。（圖取自freepik）

〔即時新聞／綜合報導〕許多上班族每天早上都會來一杯咖啡提神，最新研究指出，早上喝咖啡死於心血管疾病 （CVD） 的風險比不喝咖啡或全天喝咖啡的人還要低31%。

美國杜蘭大學公共衛生暨熱帶醫學學院的教授Lu Qi所領導的研究團隊，在《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）期刊上發表一篇最新研究，這項研究首次檢視了喝咖啡的時間對心臟健康影響，發現與全天喝咖啡和不喝咖啡的人相比，早上喝咖啡的人死於心血管疾病的風險較低。

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先前的研究已經表證實咖啡對健康有益，包括降低罹患第2型糖尿病的風險，且不會增加心血管疾病的風險。考慮到咖啡因對身體的影響，研究團隊想探討一天中喝咖啡的時間是否對心臟健康有影響。

研究團隊分析了1999年至2018年間參加美國國家健康和營養檢查調查的4萬725名成年人的數據，了解他們是否喝咖啡、何時喝咖啡以及喝多少咖啡，並將其與近10年來的死亡記錄聯繫起來進行分析。

結果顯示，與不喝咖啡的人相比，早上喝咖啡的人因任何原因死亡的可能性降低了 16%，死於心血管疾病的可能性降低了31%。而整天喝咖啡的組別和不喝咖啡的組別之間的死亡風險沒有顯著差異。

Lu Qi教授指出：「這是第一個測試咖啡飲用時間模式和健康結果的研究。我們的研究結果表明，重要的不僅僅是您是否喝咖啡或喝多少，一天中喝咖啡的時間也很重要。我們通常不會在飲食指導中提供有關時間的建議，但也許我們將來應該考慮這一點。」

不過這項研究並沒有解釋為什麼早上喝咖啡可以降低心血管疾病的死亡風險，Lu Qi教授表示，一種可能的解釋是，下午或晚上喝咖啡可能會擾亂晝夜節律和褪黑激素等荷爾蒙，反過來導致發炎和血壓等心血管危險因子發生變化。

Lu Qi也強調，作為一項觀察性研究，該研究無法提供因果關係的證據，需要在其他人群中進行更多研究來驗證研究結果。

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