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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》高中女衝學測體重破百 三方努力半年減19公斤

2025/01/07 21:51

陳如瑩指出，不管是兒童或是成人，都希望藉由認識食物，與食物保持一個良好的關係，認識自己的身體，進而為自己的健康負起責任；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

陳如瑩指出，不管是兒童或是成人，都希望藉由認識食物，與食物保持一個良好的關係，認識自己的身體，進而為自己的健康負起責任；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名高中女生為了衝刺學測住進補習班，結果還沒上考場體重就破百，健檢報告「滿江紅」，高血脂、肝功能異常、中重度脂肪肝、睡眠呼吸中止症、月經失調紛紛上身。愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩告訴媽媽「健康的身體才能有更美好的未來」，當下媽媽幫她退補習班、親自準備餐點，三方努力下，5個多月減下19公斤，不僅沒復胖，改成線上課程成績也未受影響。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師-小兒腸胃 親子減重」發文分享案例，媽媽提到妹妹曾有幾次減重經驗，但好像都無法持續，一陣子就復胖。不過紅字滿滿的報告顯示，妹妹遇到的不只是體重問題，而是肥胖造成的全身性發炎反應侵犯到器官，造成疾病的問題，如果再住在補習班，較難調整成健康飲食，之後透過漸進式的飲食健康概念，慢慢增加身體活動，從快走、到超慢跑，飲食紀錄也改成原型食物為止，朋友聚餐也一一拆解，認識可能遇到的飲食誤區，和可能面臨的飲食誘惑與心態調整。

陳如瑩說，這樣做的目的是不靠節食減重，均衡攝取六大類食物，健康的減重。經歷一個半月，她的體重下降了8公斤，也就是原本體重的8%，體脂下降了3-4%，肌肉量並沒有掉，腰圍下降了15公分，開心的說「要買一輪新褲子」，從愛吃巧克力到沒那麼愛，從一天一手搖到沒有很渴望，發現吃原型食物可以很開心、還能飽。

陳如瑩提到，由於這對母女是從外縣市來就醫，因此在最後一次的門診中，和妹妹一起沙盤推演未來可能要面對的情況，像是該怎麼拒絕同儕邀約或有人請客，還是要注意攝取的份量。此外，針對情緒性飲食，也逐步拆解有可能發生的情形和應對的方法，共同設計出一個合適的減重療程。

​陳如瑩表示，最近聯繫媽媽詢問狀況，很開心地回復才半年左右，已經減到83公斤，且月經狀況有明顯改善，妹妹自己也提到「這次減重和以往不同，看起來比較可以持續，沒有復胖」。

​陳如瑩強調，不管是兒童或是成人，都希望藉由認識食物，與食物保持一個良好的關係，認識自己的身體，進而自己的健康負起責任的心態，達成一個能夠持之以恆執行的飲食及生活方式。每個人的身心狀態、減重目標，及在意的事情都不一樣，這也是為何需要減重專科醫師的介入，透過一對一的諮詢，設計出一套最佳方案，達到體重控制的效果。

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