健康網》想做電波拉提迎新春 醫：3條件評估是否適合

吳易儒表示，電波拉提並非適用於所有人，適合年齡範圍為25至50歲，肌膚有鬆弛狀況、追求自然效果者，須審慎評估；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年關將近，想要電波拉提迎新春？新竹聖宜診所醫師吳易儒於其臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文指出，電波拉提並非適用於所有人，適合年齡範圍為25至50歲，肌膚有鬆弛狀況、追求自然效果者，須審慎評估。

適合對象與效果評估

吳易儒表示，適合電波拉提的人，在療程後往往能體驗到令人驚艷的效果。不需開刀即可達到淡化細紋、緊緻肌膚及抗鬆弛的作用。但若不適合，可能會有花費不小卻效果不佳的情況發生。以下為基本評估標準：

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1. 年齡與膚況：適合年齡範圍為25至50歲，因為此階段為膠原蛋白流失的關鍵時期。適用膚況包括法令紋加深、下巴線條模糊及蘋果肌下垂等跡象，這些都代表肌膚需要進行拉提。

2. 肌膚鬆弛程度測試：捏住臉頰後放手，若回彈較慢或肌膚有鬆弛感，適合進行電波拉提。另外，下巴與脖子交界處若有下垂現象，也能透過此療程改善。

3. 是否追求自然效果：電波拉提適合希望以漸進方式達到自然抗老效果的人。此療程需要時間讓膠原蛋白重生，效果通常在數週至數月後顯現，因此適合有耐心等待的人群。

最後，吳易儒提醒，此療程的效果並非立竿見影，但隨著時間推移，皮膚將漸漸恢復彈性與緊緻感。在選擇療程前，建議消費者謹慎評估自己的需求與適合度，以確保獲得最佳效果。電波拉提雖然已成醫美市場的明星療程，但仍建議應依個人膚況及需求選擇適合的療程，才不會白花冤枉錢！

吳易儒說，下巴與脖子交界處若有下垂現象，也能透過此療程改善；圖為情境照。（圖取自freepik）

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