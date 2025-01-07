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屏基護理之家圍爐 住民與家屬歡聚提前過新年

2025/01/07 19:53

院方準備一元復始小紅包逐桌贈予每位長輩，祝福長輩蛇年平安健康。（屏東基督教醫院提供）

院方準備一元復始小紅包逐桌贈予每位長輩，祝福長輩蛇年平安健康。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院護理之家今天（7日）舉辦「圍爐慶新年」活動，席開17桌，邀請家屬和阿公阿嬤歡聚，並安排精彩表演節目，讓長輩們提前感受在「家」過年的團圓節慶氣氛，盡享天倫之樂。

為讓家屬了解長輩們平日的生活，護理之家將長輩們去年度參加的各項活動照片剪輯製作成影片，呈現出長輩從靜態到動態多樣性的生活內容，像是平日的運動復建、音樂欣賞、手工藝教學、社團探訪到戶外踏青等。院方在年節時舉辦活動讓家屬共同參與，就是希望住民也能享受年節氣氛與家人團圓，不會有被遺忘的感覺，並且也感受到家人的關心與親情。

屏基護理之家圍爐慶新年，現場氣氛熱烈。（屏東基督教醫院提供）

屏基護理之家圍爐慶新年，現場氣氛熱烈。（屏東基督教醫院提供）

護理之家平時由屏東基督教醫院營養室供應低油低糖低鹽的健康餐，圍爐則特別請餐廳來辦桌外燴，是長輩們久違的「大餐」。為了讓牙口不好的長輩們能夠大快朵頤，魚、蝦、蹄膀、雞湯、油飯都燉得比一般軟爛，看到家人坐在身邊一起用餐，阿公阿嬤們各個笑逐顏開，雖然咀嚼能力不太好，但好心情讓食慾變好，長輩們都比平時多吃了一些。

圍爐另一項不可少的就是表演節目，川劇變臉和魔術表演讓大家驚嘆聲不斷，薩克斯風演奏的都是長輩們耳熟能詳曲目，不少長輩跟著打拍子哼唱，最後壓軸的團體帶動跳，以簡單的舞蹈動作讓所有來參與圍爐的人，都能感受到歡樂派對氣氛，而穿插進行的摸彩更增添活動趣味性，獎品都是長輩們實用的日常用品，皆大歡喜。

屏基護理之家圍爐慶新年，表演節目讓長輩笑開懷。（屏東基督教醫院提供）

屏基護理之家圍爐慶新年，表演節目讓長輩笑開懷。（屏東基督教醫院提供）

屏東市長周佳琪也到場跟長輩們拜早年。（屏東基督教醫院提供）

屏東市長周佳琪也到場跟長輩們拜早年。（屏東基督教醫院提供）

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