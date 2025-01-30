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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》春節忙碌 喝「這茶」抗疲勞！ 中醫：還能護眼

2025/01/30 06:29

中醫指出，決明子、紅景天、芳香萬壽菊、積雪草、白花蛇舌草、刺五加，按比例混合成養生元氣茶，不僅能幫助舒緩眼睛疲勞，還能調理全身機能。（圖取自上祐中醫診所臉書）

中醫指出，決明子、紅景天、芳香萬壽菊、積雪草、白花蛇舌草、刺五加，按比例混合成養生元氣茶，不僅能幫助舒緩眼睛疲勞，還能調理全身機能。（圖取自上祐中醫診所臉書）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間有許多要做的事，忙碌的生活讓身心疲憊。上祐中醫診所在臉書專頁「上祐中醫診所Best-blessing」發文表示，長時間對著螢幕，導致眼睛乾澀、肩頸緊繃，甚至晚上難以入睡，都是現代人常見的問題。可靠茶飲調理，幫助恢復健康與活力，像是決明子、紅景天、芳香萬壽菊，都有抗疲勞的效果。

中醫指出，決明子、紅景天、芳香萬壽菊、積雪草、白花蛇舌草、刺五加，按比例混合成養生元氣茶，不僅能幫助舒緩眼睛疲勞，還能調理全身機能，且讓身體暖和起來，有助於輕鬆面對繁忙的一天。

養生茶材料與功效

●決明子：有助於緩解長時間對螢幕的疲勞。

●紅景天：具有抗疲勞的效果，提升體力，一整天都充滿活力。

●芳香萬壽菊：天然的抗氧化劑，有助於減少視覺疲勞，保護眼睛健康。

●積雪草、白花蛇舌草：有助於清體排毒，維持身體內環境的平衡。

●刺五加：增強免疫力，提升整體抗壓能力。

中醫說，每日上午沖泡一杯養生茶，讓身體與心情從清晨開始，得到最好的呵護。配合簡單的拉伸或深呼吸，無論是工作、學習還是生活，都能保持最佳狀態！

長時間對著螢幕，導致眼睛乾澀、肩頸緊繃，是現代人常見的問題，可靠茶飲調理，幫助恢復健康與活力；圖為情境照。（圖取自freepik）

長時間對著螢幕，導致眼睛乾澀、肩頸緊繃，是現代人常見的問題，可靠茶飲調理，幫助恢復健康與活力；圖為情境照。（圖取自freepik）

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