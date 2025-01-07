久站易靜脈曲張！ 醫示警：嚴重恐致肺栓塞、心肺衰竭

呂明川指出曾姓主婦經常久站導致下肢靜脈循環不良，罹患嚴重的靜脈曲張，增加肺栓塞、心肺衰竭、缺血休克風險。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕60歲曾姓主婦6年來深受靜脈曲張所擾，右腿搔癢、腫脹、浮青筋等症狀日益嚴重，5個月前到澄清醫院中港分院就醫，接受微創靜脈曲張抽除手術，將病變的靜脈完全挑除，穿3個月彈性襪後，順利康復。

澄清醫院中港分院整形外科醫師呂明川指出，靜脈曲張依據CEAP分類評估患部位置、原因、面積等要素，判定其嚴重程度，該患者即將惡化至第5期，是很危險的級別，腿部皮膚色澤變深、有濕疹與硬結、也感到非常不舒服，這代表下肢血液無法正常回流心臟，有更高機率發生肺栓塞、心肺衰竭、缺血休克，因此萬不可輕忽。

請繼續往下閱讀...

曾姓家庭主婦罹患靜脈曲張第4期、趨近第5期，腿部皮膚色澤變深、有濕疹與硬結、也感到非常不舒服。（記者蔡淑媛翻攝）

呂明川說，患者過去從事服務業，現在是家庭主婦，經常久站導致下肢靜脈循環不良，過去四處求診，嘗試過注射治療、施打血管硬化劑、靜脈膠治療以及微創雷射，但是效果不彰，來就醫時已是靜脈曲張第4期、趨近第5期。

目前醫學技術有諸多方式治療靜脈曲張，呂明川強調，當保守治療無效，會建議侵入性療法，微創靜脈曲張抽除術能精準定位患部、局部麻醉，以小切口進行曲張的靜脈勾除，縮短恢復期、減低疼痛、快速康復、降低風險，且不用擔心會再復發。

呂明川提醒，靜脈曲張是常見的慢性疾病，年紀、懷孕、菸酒檳食用者與久站久坐行業別，都是高風險群，建議避免長時間久站久坐、定期運動促進循環、做好體重管理、均衡飲食，並適度抬腿與按摩以舒緩下肢壓力，如有發現輕微的血管擴張、皮膚搔癢、腫脹、變色，可能是初期或前兆，要及早就醫預防病程發展。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法