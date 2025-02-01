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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》除了紅豆 還有「14種食物」可消水腫！地瓜上榜

2025/02/01 07:30

營養師說，馬鈴薯、山藥、南瓜、地瓜、紅豆等全榖雜糧類，都可以避免水腫；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師說，馬鈴薯、山藥、南瓜、地瓜、紅豆等全榖雜糧類，都可以避免水腫；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過年吃太多，隔天起床水腫到不行怎麼辦？好食課營養師Angela施沐恩在「好食課」官網發文表示，攝取足量的鉀，可以協助維持體內水平衡，避免水腫的發生。可多吃菠菜、莧菜、地瓜葉、空心菜、韭菜等蔬菜類，馬鈴薯、山藥、南瓜、地瓜、紅豆等全榖雜糧類，香蕉、奇異果、哈密瓜、番茄、木瓜等水果，都可以避免水腫喔！

施沐恩指出，「鈉」跟「鉀」負責管理細胞內外的水分，若吃太多重鹹、重口味的食物，高鈉會破壞細胞的滲透壓平衡，使體內水分滯留過多，將會造成水腫。

鉀攝取量夠 助於降血壓

施沐恩說，鉀可以幫助舒張血管壁，使血液更容易通過，達到降血壓的效果。這也是為什麼，以降血壓為名的「得舒飲食」，其中一項指標，就是要提升高血壓患者的鉀攝取量。

她提到，但最新出爐的國民營養調查發現，19-44歲的成年人，取得的鉀都不到建議攝取量（美國標準：男性3400毫克/日、女性2600毫克/日），顯示鉀離子攝取十分不足。

營養師說，香蕉、奇異果、哈密瓜、番茄、木瓜等，皆是不錯的補鉀選擇；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，香蕉、奇異果、哈密瓜、番茄、木瓜等，皆是不錯的補鉀選擇；示意圖。（圖取自freepik）

高鉀食物

●蔬菜類：菠菜、莧菜、地瓜葉、空心菜、韭菜都含有高量的鉀。施沐恩提醒，鉀容易因烹煮而流失（尤其又以葉菜、菇類更為嚴重），因此盡可能地降低烹煮時間，可以更大程度的保留鉀。

●全榖雜糧類：馬鈴薯、山藥、南瓜、地瓜、紅豆等，都是鉀的良好來源，除此之外，還可以補充到膳食纖維，預防多種慢性疾病的發生。

●水果類：香蕉、奇異果、哈密瓜、番茄、木瓜等，皆是不錯的補鉀選擇！

施沐恩表示，低鈉鹽就是將部分的鈉以鉀取代，同時還保留了相同的鹹味，因此平常也可以用低鈉鹽，來做為日常調味用鹽。

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