臘八節佛光山送好粥 柳奇醫護暖洋洋

今日農曆12月初八臘八節，佛光山南台別院台南安平第一分會為感念辛苦的柳營奇美醫院醫護同仁，特地致贈350碗平安粥，送來滿滿的加油與打氣。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕近日持續低溫，心血管疾病及流感、腸病毒等患者日益增加，加重醫療人員工作負擔，今日農曆12月初八臘八節，佛光山南台別院台南安平第一分會為感念辛苦的柳營奇美醫院醫護同仁，特地致贈350碗平安粥，送來滿滿的加油與打氣。

佛光山師兄姐齊心料理，從備料、炒米、烹煮到分裝，佛光山新營講堂監寺如瑞法師表示，臘八吃粥已為社會大眾熟知，佛光山特有的「以粥代茶」平安粥，相傳佛陀入雪山苦修，導致身形消瘦，因牧羊女以奶製品熬製的粥供養，佛陀食之體力大增，夜睹明星而悟道，後世的佛教徒為紀念釋迦牟尼的艱苦修行得道和牧羊女的功績，便在每年的臘八用米和果物煮粥供佛並布施衆生。

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柳奇表示，獲贈平安粥，不僅是對辛勤付出同仁的肯定與鼓勵，也展現社會大眾對醫療工作者的感謝與支持。將持續守護在地民眾健康，引進優秀專業人才及先進醫療設備，期許成為民眾最信賴的醫療機構。

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