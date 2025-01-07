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類紀實影集「上醫」描述5生命課題 1/12開播！

2025/01/07 14:38

上醫團隊藉由幫黃光和慶生，辦了一場地中海飲食餐宴。（國衛院提供）

上醫團隊藉由幫黃光和慶生，辦了一場地中海飲食餐宴。（國衛院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕健康度過每一天是每個人共通的願望，但每個人都有不同的生命課題要面對。國衛院與攝影團隊合作，拍攝類紀實影集「上醫」，以群像劇手法，描述醫師黃光和（魯文學飾）等5個角色的生命課題，其中黃光和更以台大前校長楊泮池、國衛院長司徒惠康為原型，闡釋「醫者自醫」所面臨困境與心路歷程。

「上醫」製作人袁瑗指出，「上醫」以群像劇的方式描述老教授黃光和、偏鄉醫師劉宇蓁、研究員郝建安與其妻子、音樂家涂夢竫、記者安慕希等5位角色的日常與生命故事，每個角色都有各自的課題，但整部劇集又以AI與IOT介入生醫領域為核心主軸，將生澀的科學以深入淺出的方式融入劇情中。

黃光和向大家介紹精準健康大數據永續平台，它是實現「全齡健康」最重要的工具。（國衛院提供）

黃光和向大家介紹精準健康大數據永續平台，它是實現「全齡健康」最重要的工具。（國衛院提供）

袁瑗說，「黃帝內經」中提到，「上醫治未病、中醫治欲病、下醫治已病」，楊泮池曾經在一次演講以其中「上醫」的觀念解釋全人健康，從高科技回到人本的思考，她也因此深受啟發，而司徒惠康溫文爾雅的學者形象與風度，也讓她對於「黃光和」這個角色的想像更為具體。

此外，袁瑗提到，黃光和原本是一位高大上的醫師，卻罹患了阿茲海默症，「上醫」的劇情中也描述了黃光和從出現疾病前兆、確診到面對的過程，以及過程中經歷的恐懼、憤慨，最後選擇接受並傳承經驗的課題。

涂孟靖彈唱老歌，在熟悉的旋律響起時，黃光和想起了很多往事，忍不住將對母親的思念寄託在歌聲中，也觸動了內心深處的各種情緒。（國衛院提供）

涂孟靖彈唱老歌，在熟悉的旋律響起時，黃光和想起了很多往事，忍不住將對母親的思念寄託在歌聲中，也觸動了內心深處的各種情緒。（國衛院提供）

另一位角色涂孟靖則在演奏過程中發現自己的手指不受控制，經基因檢驗後，發現漸凍症帶因，陷入擔憂與恐懼，也因為擔心遺傳問題，糾結是否要終止懷孕，在音樂治療師的協助下思考母性的課題，確定自己不論好壞，都會真心迎接孩子的到來，最終發現只是虛驚一場、順利生下健康的寶寶。

袁瑗說，返璞歸真、崇尚自然的人本思想與高科技並不衝突，「上醫」希望呈現自身人性的同時，也融入健康、科技、預防的觀念，過程中經歷了一段摸索期，演員與劇組都在探索如合表現偏鄉、城市的醫療與醫病關係，更一度拋棄費時8月寫成的劇本，全部砍掉重練，最終才拍成「上醫」。

司徒惠康則指出，國衛院的目標是增進國人健康福祉，也希望能夠將象牙塔內的研究成果推廣、落地，增進民眾對於疾病預防的觀念，並配合基因科技、流行病學、數據分析能力，提出更好的健康防治策略。

台灣近年在智慧醫療上的發展十分受到矚目，安慕希前往向郝建安請教智慧醫療發展的趨勢。（國衛院提供）

台灣近年在智慧醫療上的發展十分受到矚目，安慕希前往向郝建安請教智慧醫療發展的趨勢。（國衛院提供）

記者安慕希特地前往偏鄉拜訪駐地醫師劉宇蓁。（國衛院提供）

記者安慕希特地前往偏鄉拜訪駐地醫師劉宇蓁。（國衛院提供）

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