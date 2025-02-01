自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心跳太快減壽命 營養師曝「預防10撇步」

2025/02/01 10:50

高敏敏說，保持好的飲食習慣、規律的生活作息，就能有效護心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

高敏敏說，保持好的飲食習慣、規律的生活作息，就能有效護心；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道心跳太快會減短壽命嗎？心律不整也需要格外注意！營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享平緩心律的方法：地中海飲食、避免咖啡因、不抽菸、飲酒勿過量、補充足夠的水分、保持好心情、避免肥胖、有氧運動、睡眠充足、避免高血壓。總而言之，保持好的飲食習慣、規律的生活作息，就能有效護心。

心率與壽命有關

高敏敏表示，「靜息心率」是指靜止不動的情況下，每分鐘心跳的次數，而正常的靜息心率應該在60-90bpm之間。法國的研究團隊曾發表論文，靜息心率小於60 bpm的人，平均壽命是79.3歲；靜息心率大於90 bpm的人，平均壽命是70.27歲。

她說，和正常人的心率相比之下，女性每分鐘增加10下心跳，死亡風險平均增加9%；男性每分鐘增加10下心跳，死亡風險平均增加13%。也就是說，長期心跳太快的人會增加死亡率。

高敏敏表示，缺氧時會抑制心肌收縮，使心跳加快、頭痛甚至肺部結構受損；圖為情境照。（圖取自pexels）

高敏敏表示，缺氧時會抑制心肌收縮，使心跳加快、頭痛甚至肺部結構受損；圖為情境照。（圖取自pexels）

心律不整6原因

●血氧低：缺氧時會抑制心肌收縮，使心跳加快、頭痛甚至肺部結構受損。

●糖尿病：血管壁硬化，易使心律不整。

●甲狀腺疾病：甲狀腺激素會直接影響心跳的速度，亢進時加快、低下時減慢。

●電解質失衡：導致心跳過快或過慢，長期失衡恐導致心臟衰竭。

●中風：心律不整、心房顫動恐致心臟內血栓，

●心臟病：心跳過快會提高死亡率風險。

避免咖啡因：茶、咖啡易刺激交感神經，使心跳孌快；示意圖。（圖取自freepik）

避免咖啡因：茶、咖啡易刺激交感神經，使心跳孌快；示意圖。（圖取自freepik）

平緩心律的辦法

1.地中海飲食：避免肥胖、心血管疾病，維持心臟健康。

2.避免咖啡因：茶、咖啡易刺激交感神經，使心跳孌快。

3.不抽菸：尼古丁刺激腎上腺素分泌，也會使血壓升高。

4.飲酒勿過量：過量的洒精使身體脫水、加快心率。

5.充足水分：脫水會使靜息心律提高，也會使電解質失衡。

6.保持好心情：情緒緊張、壓力過大，易使心跳加快。

7.避免肥胖：降低心臟負荷、防止提早衰老。

8.有氧運動：增強心肺功能、增加血液中的氧氣攜帶量。

9.充足睡眠：副交感神經作用時，可幫助心跳平緩。

10.避免高血壓：高血壓患者易有冠心病、心臟衰竭併發症。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中