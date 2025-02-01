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健康網》心跳太快減壽命 營養師曝「預防10撇步」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕你知道心跳太快會減短壽命嗎？心律不整也需要格外注意！營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享平緩心律的方法：地中海飲食、避免咖啡因、不抽菸、飲酒勿過量、補充足夠的水分、保持好心情、避免肥胖、有氧運動、睡眠充足、避免高血壓。總而言之，保持好的飲食習慣、規律的生活作息，就能有效護心。
心率與壽命有關
高敏敏表示，「靜息心率」是指靜止不動的情況下，每分鐘心跳的次數，而正常的靜息心率應該在60-90bpm之間。法國的研究團隊曾發表論文，靜息心率小於60 bpm的人，平均壽命是79.3歲；靜息心率大於90 bpm的人，平均壽命是70.27歲。
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她說，和正常人的心率相比之下，女性每分鐘增加10下心跳，死亡風險平均增加9%；男性每分鐘增加10下心跳，死亡風險平均增加13%。也就是說，長期心跳太快的人會增加死亡率。
心律不整6原因
●血氧低：缺氧時會抑制心肌收縮，使心跳加快、頭痛甚至肺部結構受損。
●糖尿病：血管壁硬化，易使心律不整。
●甲狀腺疾病：甲狀腺激素會直接影響心跳的速度，亢進時加快、低下時減慢。
●電解質失衡：導致心跳過快或過慢，長期失衡恐導致心臟衰竭。
●中風：心律不整、心房顫動恐致心臟內血栓，
●心臟病：心跳過快會提高死亡率風險。
平緩心律的辦法
1.地中海飲食：避免肥胖、心血管疾病，維持心臟健康。
2.避免咖啡因：茶、咖啡易刺激交感神經，使心跳孌快。
3.不抽菸：尼古丁刺激腎上腺素分泌，也會使血壓升高。
4.飲酒勿過量：過量的洒精使身體脫水、加快心率。
5.充足水分：脫水會使靜息心律提高，也會使電解質失衡。
6.保持好心情：情緒緊張、壓力過大，易使心跳加快。
7.避免肥胖：降低心臟負荷、防止提早衰老。
8.有氧運動：增強心肺功能、增加血液中的氧氣攜帶量。
9.充足睡眠：副交感神經作用時，可幫助心跳平緩。
10.避免高血壓：高血壓患者易有冠心病、心臟衰竭併發症。
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