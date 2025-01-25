自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

蛇年挑選迎春花 命理師直授生肖搭配訣竅

2025/01/25 12:46

民眾可依照生肖不同，選擇幫助開運的花卉顏色，國產洋桔梗有許多色系供民眾挑選。（台南農改場提供）

民眾可依照生肖不同，選擇幫助開運的花卉顏色，國產洋桔梗有許多色系供民眾挑選。（台南農改場提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕今（2025）年是小龍年，選用花卉妝點家居迎春優雅又生機勃勃，不過挑選迎春花可是有訣竅。從事算命卜卦半甲子的命理師曾敬利指出，隨生肖不同，可選擇不同顏色的花卉來讓事業求財或多遇貴人，但切記一定要選擇新鮮花卉，不可用塑膠花替代，難以開運外，還只會招來讓人困擾的爛桃花。

春節期間正是國產花卉盛產的時間，蝴蝶蘭、文心蘭、百合、桔梗、玫瑰等供應都非常充裕，甚至還有店家會擺出有滿滿花苞的櫻花枝條，讓民眾依照喜愛的風格自行搭配，曾敬利建議，民眾可依照生肖選擇適合的花卉，肖鼠者若想多遇貴人，可選擇白色花卉，若要招財，可選紅色花卉，若不喜白色的民眾，也可用黃色的花卉替代白色花卉，國產的百合恰好就囊括所有顏色。

曾敬利進一步說明，肖牛者則可多選紅色系花卉，也可開運，肖虎和肖兔者，若希望求財則可選黃色系花卉，如文心蘭等，希望多遇貴人，則可選綠色系花卉，如綠色繡球花或綠色的蝴蝶蘭等都很適合；屬龍者若要多遇貴人，可選紅色花卉，若想財運亨通，則可選黃色系花卉。

屬蛇的民眾今年遇到本命年，曾敬利指出，肖蛇民眾若希望財運好，可選白色系花卉，若想多遇貴人，則可選藍色系花卉，肖馬民眾選擇花卉顏色也可比照肖蛇者，同樣以白色、藍色系花卉為主；至於屬羊與屬狗者，花卉選紅色、黃色可多遇貴人，選黑色等較深顏色花卉者則可求財；屬猴與屬雞的民眾若希望今年財庫滿滿，可選藍色、綠色花卉妝點家居門面，若想多有貴人提點則選紅色、黃色花卉；至於屬豬的民眾，若想求財可選紅色系花卉，想多貴人則可選白色或黃色系花卉。

曾敬利進一步指出，家居擺設的花卉一定要事鮮花，若花朵有枯萎，根莖腐敗等等一定要立刻剪除或替換，若不替換恐對運勢有不利影響，目前的氣候相比炎夏保存鮮花更容易，只要勤於換水，讓花卉常保新鮮，就能發揮開運效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中