蛇年挑選迎春花 命理師直授生肖搭配訣竅

民眾可依照生肖不同，選擇幫助開運的花卉顏色，國產洋桔梗有許多色系供民眾挑選。（台南農改場提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕今（2025）年是小龍年，選用花卉妝點家居迎春優雅又生機勃勃，不過挑選迎春花可是有訣竅。從事算命卜卦半甲子的命理師曾敬利指出，隨生肖不同，可選擇不同顏色的花卉來讓事業求財或多遇貴人，但切記一定要選擇新鮮花卉，不可用塑膠花替代，難以開運外，還只會招來讓人困擾的爛桃花。

春節期間正是國產花卉盛產的時間，蝴蝶蘭、文心蘭、百合、桔梗、玫瑰等供應都非常充裕，甚至還有店家會擺出有滿滿花苞的櫻花枝條，讓民眾依照喜愛的風格自行搭配，曾敬利建議，民眾可依照生肖選擇適合的花卉，肖鼠者若想多遇貴人，可選擇白色花卉，若要招財，可選紅色花卉，若不喜白色的民眾，也可用黃色的花卉替代白色花卉，國產的百合恰好就囊括所有顏色。

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曾敬利進一步說明，肖牛者則可多選紅色系花卉，也可開運，肖虎和肖兔者，若希望求財則可選黃色系花卉，如文心蘭等，希望多遇貴人，則可選綠色系花卉，如綠色繡球花或綠色的蝴蝶蘭等都很適合；屬龍者若要多遇貴人，可選紅色花卉，若想財運亨通，則可選黃色系花卉。

屬蛇的民眾今年遇到本命年，曾敬利指出，肖蛇民眾若希望財運好，可選白色系花卉，若想多遇貴人，則可選藍色系花卉，肖馬民眾選擇花卉顏色也可比照肖蛇者，同樣以白色、藍色系花卉為主；至於屬羊與屬狗者，花卉選紅色、黃色可多遇貴人，選黑色等較深顏色花卉者則可求財；屬猴與屬雞的民眾若希望今年財庫滿滿，可選藍色、綠色花卉妝點家居門面，若想多有貴人提點則選紅色、黃色花卉；至於屬豬的民眾，若想求財可選紅色系花卉，想多貴人則可選白色或黃色系花卉。

曾敬利進一步指出，家居擺設的花卉一定要事鮮花，若花朵有枯萎，根莖腐敗等等一定要立刻剪除或替換，若不替換恐對運勢有不利影響，目前的氣候相比炎夏保存鮮花更容易，只要勤於換水，讓花卉常保新鮮，就能發揮開運效果。

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