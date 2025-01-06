健康網》保健品膠囊拆開吃？ 營養師：建議3面向評估

營養師建議，想將膠囊拆開吃前，先評估3件事；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多保健品使用膠囊劑型，對於不會或不愛吞膠囊的人來說，可謂是一大困擾，究竟能否自行拆開膠囊服用？營養師林宜嬅建議，最好還是直接吞膠囊，若不得已者，可從3面向評估，先思考為何不吃膠囊，是會造成身體不適或不習慣吞，此時可改為其他劑型服用；或是無法改變，那麼就須思考膠囊殼本身是否有附加功能、原料本身味道為何，若是評估後都不影響者，那就可以拆開吃。

林宜嬅在臉書專頁「保健營養師 Anny林宜嬅」發影片分享，首先須先評估，不想吃膠囊是因為會胃痛，還是不習慣吞，若是屬此情況者，建議可以換其他劑型，如粉末、口嚼錠。

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營養師指出，有些膠囊殼有耐胃酸、緩釋的效果，捨棄膠囊拆開吃，可能會影響成分吸收效果；示意圖。（圖取自freepik）

林宜嬅接著說，若真的只能吃膠囊時，則須評估膠囊殼本身是否有其功能、原料本身味道。有些膠囊殼有耐胃酸、緩釋的效果，捨棄膠囊拆開吃，可能會影響成分吸收效果；另外，由於保健原料經過萃取、濃縮，因此有些的味道會非常濃烈，以個人經驗來看，有8成原料味道都是不好吃的，並自曝曾吃過味道像去光水者，難以入口！若評估以上3方面後，不受影響者，拆開吃是可以的！

不過，林宜嬅提醒，倒出粉末時，要檢查有沒有粉末殘留在膠囊殼「末端」，不然很可能吃不到有效劑量，而影響效果。所以若非不得已的狀況，還是建議直接吞膠囊比較適合。

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