地中海飲食益於認知力？ 研究揭示腸道菌群關鍵

研究指出，地中海飲食可藉由調整腸道菌叢提升認知力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項由美國杜蘭大學（Tulane University）研究團隊主導的最新研究，刊登於1月4日的《腸道菌群報告》（Gut Microbes Reports），指出地中海飲食法可能藉由調整腸道菌群組成，改善記憶力與認知彈性。這項以實驗鼠為對象的研究顯示，地中海飲食對年輕族群的認知功能具潛在正面效益，雖然尚需人體試驗進一步驗證。

根據《每日科技網》（SciTechDaily）報導，該研究發現，採用地中海飲食的實驗鼠，其腸道菌群組成與西方飲食者存在顯著差異，而這些變化與記憶力和認知能力的提升相關。

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杜蘭大學臨床神經科學研究中心講師索爾奇-奧塔伊亞諾（Rebecca Solch-Ottaiano）表示：「飲食會影響大腦功能，而我們的研究進一步揭示，飲食可透過重塑腸道菌群影響認知表現。」

研究團隊在實驗中餵養年齡相當於人類18歲的年輕鼠群，分別採用地中海飲食與典型西方飲食。地中海飲食組的腸道益菌數量增加，例如糖桿菌（Candidatus Saccharimonas），這與認知表現提升相關；反之，某些菌種如雙歧桿菌（Bifidobacterium）的增長則與記憶力下降相關。

此外，地中海飲食組的實驗鼠展現更佳的認知彈性（適應新資訊的能力）及工作記憶，壞膽固醇（低密度脂蛋白，LDL）水準也顯著較低。

該研究首次以動物模式評估地中海飲食對腸道菌群和認知功能的影響，模擬飲食在青春期這一關鍵發育階段的作用。研究結果顯示，地中海飲食不僅有助於記憶力與認知彈性，對腸道健康亦有明顯改善。

通訊作者馬拉加諾雷博士（Demetrius M. Maraganore）指出，地中海飲食或其相關生物效應可能提升年輕人的學習與工作表現，並與人類研究發現相符，即此飲食方式有助改善記憶力並降低失智風險。

研究團隊強調，仍需更大規模的人體試驗驗證這些效應，並深入瞭解飲食、腸道菌群與大腦功能之間的複雜互動。

若您有興趣嘗試地中海飲食，以下為幾項關鍵原則：

●以橄欖油作為主要的脂肪來源。

●大量攝取蔬菜、水果和全穀物。

●食用魚類和瘦肉蛋白。

●限制紅肉和飽和脂肪的攝取。

●從各種植物性食材中攝取高纖維。

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